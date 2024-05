A quanto pare Intel si sta preparando a sfidare AMD In un campo normalmente tutto suo, stiamo parlando delle consolle da gaming handheld, molto presto infatti assisteremo all’esordio dei suoi nuovi processori appartenenti alla linea Intel Lunar Lake, questi ultimi dovrebbero esordire sulla console da gioco portatile GP10, un handheld gaming prodotto dall’azienda cinese Shenzhen Weibu.

Si tratta di un tentativo da parte di Intel di dare una svolta al proprio mercato subentrando all’interno di un ramo dedicato a dispositivi sottili e con alta efficienza energetica, sebbene l’azienda in questione sia poco conosciuta se questa consolle dovesse avere successo potrebbe arrivare nel tempo a spodestare AMD.

Caratteristiche

Stano alle bici emerse sul web GP10 arriverà a giugno e offrirà la presenza di un display touchscreen da 10,95 pollici con risoluzione 1920 x 1200 e refresh rate di 120Hz. La configurazione top di gamma sarà composta da 64 GB di memoria LPDDR5x e, naturalmente, un processore Intel Lunar Lake.

Per quanto riguarda invece i nuovi professori Intel, l’architettura sarà strutturata in questo modo, dovrebbero includere 4 P-Core basati sull’architettura Lion Cove e 4 LP-E core basati su Skymont. Una nuova NPU offrirà oltre 100 TOPs di potenza di calcolo per AI workloads, mentre i core iGPU Xe2-LPG saranno basati sull’architettura grafica Battlemage, i consumi invece varieranno da 7-11W fino a 15-28W.

Si tratta senza alcun dubbio di un interessante banco di prova per Intel dal momento che la generazione precedente di processore dedicata a questa fascia di consolle da gaming portatili non aveva esattamente conquistato la fama degli utenti a causa di numerosi problemi riscontrati, i quali sono stati mitigati via software ma che comunque hanno segnato step negativo per l’azienda, dunque ora evitare di ripetere immedesimo errore sarà assolutamente necessario per riuscire a rilanciare anche su questo mercato Intel, dunque non rimane che attendere il mese prossimo per l’arrivo ufficiale.