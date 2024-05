Truffe telefoniche, il Codacons lancia il portale ANTITRUFFA

Esattamente da ieri è operativo il nuovo “Portale Antitruffa” lanciato dal Codacons, all’interno del quale tutti possono segnalare truffe telefoniche e chiamate sospette.

“Il Codacons segnala un aumento delle denunce da parte dei cittadini riguardo telefonate da individui che si presentano come rappresentanti di aziende o enti, ma che in realtà nascondono frodi e truffe. Da oggi, i cittadini possono segnalare questi casi attraverso il sito https://portaleantitruffa.it/codacons/, contribuendo così a identificare e denunciare i responsabili di tali inganni“.

Il Codacons interviene sulle truffe telefoniche: la procedura e come riconoscerle

Questi che sono elencati qui in basso sono i punti che la procedura richiede:

inserire la data della chiamata sospetta ed anche il numero di telefono;

inserire tutti i dettagli sulla proposta. Tra questi anche il fornitore di energia rappresentato oltre ad un breve riassunto che riguarda il contenuto della chiamata;

inserire anche la propria mail per un eventuale ricontatto.

Per riconoscere invece una potenziale truffa ecco cosa raccomanda il Codacons:

chiedere all’operatore di presentarsi fornendo il suo nome, il cognome e il nome dell’azienda per cui lavora. Nel caso in cui la risposta fosse poco chiara, meglio riattaccare

Prestare attenzione anche alla proposta. Se vengono indicati dei vantaggi considerevoli con la richiesta di dati personali e dettagli sulla fornitura: sarebbe dunque ideale non condividere talli informazioni.

In realtà non finisce qui, visto che l’attendibilità del numero si può verificare anche mediante un altro strumento ovvero la sezione ufficiale del portale AGCOM. Da qui si può risalire infatti all’anagrafica del numero in base a tutte le informazioni che la società dichiara al registro degli operatori di comunicazione. Per poter fare tutto questo, bisogna solo connettersi a questa pagina. Nel caso in cui il numero non risultasse dichiarato al registro, non ci saranno risultati e si potrà capire che si tratta di chiamate robotiche.