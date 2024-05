CoopVoce, solo 5 EURO al mese per la EVO 30

CoopVoce torna alla carica e lo fa con una promo super. Il gestore virtuale ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote agli altri operatori concorrenti con la EVO 30. Questa è davvero completa e include tutto al suo interno ogni mese.

CoopVoce, le offerte hanno una nuova promo leader: ecco la EVO 30

Oltre ai tanti gestori virtuali che stanno tenendo in mano il pallino del gioco, anche CoopVoce si sta dimostrando all’altezza. L’azienda italiana è stata in grado di mettere in circolazione delle offerte mobili piene di contenuti durante gli ultimi mesi e vuole fare lo stesso adesso.

La vera dimostrazione sta proprio nel lancio della nuova EVO 30, che rispetto a quella vista in passato ha un prezzo più basso. Gli utenti infatti possono pagare solo 5,90 € al mese e per sempre, senza dover sottostare ad alcun tipo di rimodulazione. Al suo interno questa offerta vanta minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 1000 SMS verso tutti e 30 giga in 4G.

Dopo aver mostrato tutte queste offerte, è chiaro che con la EVO 30 qualcuno potrebbe avere un impatto negativo. Abituati a vedere tra le fila di CoopVoce tantissimi giga, averne solo 30 potrebbe sembrare un handicap ma in realtà non lo è. Il fabbisogno mensile degli utenti infatti indica che è proprio questa la soglia di consumo generico.

Circa il 95% degli italiani infatti riesce a farsi bastare 30 giga, spesso lasciando che qualcuno avanzi. Proprio per questo motivo approfittare di un’opportunità di questo genere non può essere altro che un vantaggio visto anche il prezzo. Ricordiamo che c’è un costo di attivazione da pagare che consiste solo la prima volta in una cifra di 10 €. Oltre a tutto ciò, CoopVoce non riserva alcuna brutta sorpresa ai suoi utenti. A testimoniare in merito sono i già clienti del provider virtuale, i quali si ritengono super soddisfatti.