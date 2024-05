Secondo alcune voci sembra che Apple stia già lavorando al lancio del prossimo iPhone 17. Nello specifico quest’ultimo dovrebbe presentare un design molto più sottile rispetto a quello attuale. La notizia è arrivata da The Information che seguono quelle rilasciate dall’analista Jeff Pu arrivate ad inizio mese. Secondo quanto affermato sembra che il nuovo smartphone di Apple dovrebbe rappresentare un importante momento di riprogettazione che aprirà un nuovo ciclo di design per le future generazioni. Il rapporto presentato evidenzia anche che il nuovo dispositivo potrebbe posizionarsi sopra al modello Pro Max considerato ormai un top di gamma.

Nuovo iPhone 17 in arrivo per Apple?

Oltre al suo profilo che si prospetta particolarmente sottile, in linea con quello presentato dai nuovi iPad Pro, il possibile prossimo smartphone potrebbe essere caratterizzato anche dalla presenza di un nuovo comparto fotografico posteriore. Quest’ultimo non si trova più lateralmente, ma centrale. Il posizionamento risulta essere simile a quello scelto da Google per i suoi Pixel.

Inoltre, il display potrebbe presentare una diagonale compresa tra 6.1 e 6.7 pollici. La Dynamic Island risulterebbe più stretta e al suo interno verranno inseriti i sensori per FaceID ed anche una fotocamera frontale decisamente migliorata. Tra le altre possibili caratteristiche spicca la scocca, che questa volta potrebbe essere realizzata in alluminio. Al momento però non è ancora noto se sarà rivestita all’esterno in titanio e in un processore Apple A19.

L’arrivo sul mercato del nuovo iPhone 17 “Slim” di Apple potrebbe avvenire in contemporanea rispetto i nuovi smartphone “Plus” di Apple. Inoltre, è certo che sarà rilasciata la gamma al completo. Insieme alla versione base arriva anche quella Pro, Pro Max e la “Slim” appena annunciata. Inoltre, non è da escludere che possa arrivare un ulteriore modello, l’Ultra.

Secondo quanto riportato da The Information sembra che al momento il nuovo smartphone di Apple sia ancora in fase di test. Dunque, è ipotizzabile che si presentino ritardi di progettazione che potrebbero portare ad un possibile slittamento del lancio oltre il 2025.