Gli smartphone di nuova generazione con tengono una feature che permette di effettuare telefonate grazie ad una connessione Wi–Fi. È un’opzione poco conosciuta, ma può rivelarsi particolarmente utile soprattutto quando ci si trova in edifici con il segnale cellulare debole, ma è comunque disponibile una rete WiFi. La funzione è disponibile dia per Android che per iOS. Come è possibile attivarla? Prima di procedere è importante considerare alcune limitazioni. La più importante è che per attivare la funzione è necessario che il proprio operatore telefonico supporti le chiamate via Wi-Fi.

Chiamate Wi-Fi ecco come accedervi

Per i dispositivi iPhone, la procedura viene spiegata su una pagina di supporto di Apple. Per procedere con le chiamate tramite Wi-Fi bisognerà recarsi nelle “Impostazioni” dello smartphone e cercare la sezione “Cellulare”. Qui sarà possibile selezionare la SIM di riferimento (se sono presenti più di una). A questo punto bisognerà selezionare “Chiamate WiFi” e attivare il toggle denominato “Chiamate “Wi–Fi su iPhone”. Dopo questi semplici passaggi sarà possibile sfruttare questa opzione. Sarà il sistema operativo a scegliere se usare il Wi-Fi, la rete telefonica o quella internet.

Il meccanismo è sostanzialmente lo stesso sui dispositivi Android. Una FAQ di Google spiega che le chiamate via WiFi sono disponibili a partire da Android6.0 in poi. Qui, a differenza che sui dispositivi Apple gli utenti Android potranno scegliere manualmente quale connessione utilizzare per le proprie chiamate. Se, ovviamente, ci sono più opzioni tra cui scegliere contemporaneamente.

In questo caso, per attivare le chiamate Wi-Fi bisognerà aprire l’app Telefono e toccare l’icona dei tre puntini fissata in alto. Dal menù a tendina si deve cliccare la voce “Impostazioni”. A questo punto occorrerà selezionare la voce “Chiamate” e poi “Chiamate WiFi”. In questo modo sarà possibile attivare la funzione sul proprio dispositivo Android. Se non è visibile suddetta opzione all’interno del menù del proprio smartphone è probabile che il proprio operatore telefonico non supporti la feature per le chiamate con connessione WiFi.