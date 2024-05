I monitor gaming sono divenuti nel corso degli anni sempre più diffusi sul mercato, forti di un elevato interesse da parte della community di utenti, che lentamente si è espansa sino ad abbracciare innumerevoli fasce di età e di estrazione sociale. Una della serie più amate dal pubblico resta sicuramente Samsung Odyssey, che con il modello G5 (C32G53), riesce a garantire ottime prestazioni al giusto prezzo.

Il prodotto presenta una leggera curvatura ai bordi (1000R), mantenendo comunque dimensioni più che allineate con gli standard di postazioni non troppo capienti, infatti ha una diagonale da 32 pollici, con risoluzione 2K (2560 x 1440 pixel), pieno supporto a HDR10, tempi di risposta rapidissimi (solo 1 millisecondo) e 144Hz di refresh rate. Una simile risposta e fluidità sono fondamentali in ambito gaming, le sue specifiche sono inoltre impreziosite dal pieno supporto all’AMD FreeSync Premium, così da riuscire a raggiungere FPS sempre più elevati.

Samsung: il monitor da gaming costa poco

Il monitor di casa Samsung è indubbiamente uno dei migliori in circolazione in termini soprattutto di rapporto qualità/prezzo. Dovete sapere che al giorno d’oggi è facilissimo acquistarlo, risparmiando anche un ingente quantitativo di denaro, in confronto agli oltre 300 euro richiesti di listino. La spesa finale da sostenere, a conti fatti dopo aver applicato lo sconto automatico, corrisponde a soli 249 euro. Lo trovate direttamente qui.

La connettività fisica integrata nella parte posteriore è sufficientemente varia, composta più che altro da una porta HDMI ed una displayPort, con anche l’ingresso audio, in modo da riuscire a collegare cuffie, altoparlanti o microfono. Le dimensioni del prodotto sono complessivamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo 27,26 x 71,1 x 53,36 centimetri, ed un peso che comunque non supera i 5,2kg.