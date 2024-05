Negli ultimi tempi le voci attorno a GTA 6 si sono unite all’unisono parlando di un imminente e inevitabile ritardo nella data di uscita che secondo tantissimi rumors sarebbe slittata al 2026, a quanto pare però non è così, a confermarlo è la stessa azienda produttrice del gioco che ha confermato che entro autunno 2025 potremmo finalmente giocare al nuovo titolo di Rockstar Games.

Sin dal lancio del primo trailer ufficiale si sono rincorse tantissime voci che parlavano di tantissimi problemi all’interno della società legati allo sviluppo del gioco, da problemi a livello prettamente lavorativo fino a problemi di sicurezza, tutte voci che stavano portando la community a pensare ad uno slittamento al 2026 del titolo, idea ulteriormente suffragata dalle previsioni finanziarie del 2025 dell’azienda che parlavano di un ribasso.

Cambia tutto

D’ora in avanti però tutti questi dubbi potranno semplicemente essere dimenticati, notizia tanto attesa arriva infatti direttamente dall’azienda dietro Rockstar Games, Take Two Interactive, che ha confermato il periodo finestra di lancio, dunque il sipario può calare in maniera definitiva su ogni dubbio.

Come se non bastasse ora sappiamo anche dei dettagli in più in merito il prossimo capitolo della saga, stando a quanto emerso dal punto di vista grafico assisteremo a un vero e proprio miracolo, non a caso le aree giocabili ed esplorabili saranno immense, secondo le stime nel nuovo capitolo tale area dovrebbe essere 2,55 volte più grande di quella del capitolo precedente, estendendosi per un totale di 125 km².

Per chi non lo sapesse GTA 6 arriverà inizialmente su piattaforme come PlayStation 5 Pro e Xbox Series X e S, dopodiché arriverà anche su PlayStation 5 standard e su pc.

Non c’è che dire, quella di oggi è senza alcun dubbio un’ottima notizia dal momento che ha sollevato ogni dubbio su uno dei videogiochi più attesi di sempre il cui titolo precedente ha attraversato addirittura ben tre generazioni di console.