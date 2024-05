Mark Gurman ha rilasciato un rapporto riguardo alcune funzioni davvero interessanti. Si tratta delle novità introdotte con l’arrivo dell’intelligenza artificiale nella nuova versione di iOS 18 di Apple. Nello specifico, durante la conferenza in programma alla WWDC 2024 l’azienda di Cupertino dovrebbe mostrare a tutti i suoi utenti una nuova funzionalità di riepilogo automatico per le notifiche. Ma di cosa si tratta? E come funziona?

L’aggiunta dell’AI su iOS 18 porta interessanti funzioni

Suddetta nuova funzionalità si basa sull’intelligenza artificiale e farà in modo che gli utenti non siano costretti a leggere tutte le notifiche insieme. Infatti, il sistema fornirà dei riepiloghi riguardanti tutto ciò che si è ricevuto.

Nell’ultimo numero di PowerOn è stato evidenziato come l’azienda di Cupertino, con l’introduzione dell’AI su iOS apporterà anche diversi miglioramenti riguardo le capacità vocali di Siri. Con alcuni di interventi, l’assistente diventerà più colloquiale. Inoltre, vedrà si assisterà all’introduzione di una funzionalità che sia in grado di aiutare gli utenti anche nella vita quotidiana attraverso il loro iPhone. Suddetta funzione è stata denominata “intelligenza proattiva” come si legge su PowerOn. Quest’ultima includerà diversi servizi. Tra questi troviamo il riepilogo automatico delle notifiche, riassunti rapidi di articoli di notizie ed anche la trascrizione di memo vocali. Sono, inoltre, compresi alcuni miglioramenti riservati alle funzionalità già esistenti sui dispositivi di Apple.

Con l’arrivo di iOS sui dispositivi dell’azienda di Cupertino, anche il sistema di editing delle foto riceverà dei miglioramenti con l’aggiunta dell’intelligenza artificiale. Riguardo le nuove funzioni AI Gurman conferma le voci che affermano che Apple sia pronta ad affidarsi all’elaborazione in locale per l’intelligenza artificiale. Sembra invece improbabile la possibilità di un lancio di un nuovo chatbot simile a ChatGPT di OpenAI.

Ovviamente, è sempre meglio ricordare che fin tanto che non arriveranno conferme ufficiali da Apple bisogna prendere queste notizie con il dovuto riserbo.