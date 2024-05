TIM, le Power costano 0 EURO il primo mese: ci sono 300 GB in 5G

TIM, che ha dovuto far fronte a un grande esodo di utenti, sta recuperando terreno in maniera molto spedita. Dopo aver concluso alla grande un 2023 ricco di soddisfazioni, il provider vuole dare prova di grande continuità e lo fa con le sue solite offerte.

A testimoniarlo sono le tre offerte Power su cui TIM si basa ultimamente. La prima si chiama Special e mette sul piatto ogni mese minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e ben 300 giga in 5G per navigare in internet. Il tutto costa solo 9,99 € al mese.

TIM ha lanciato ancora le Power con tutto incluso: ci sono fino a 300 GB in 5G

Oltre all’offerta vista in alto, una vera e propria novità nel mondo della telefonia, seguono anche altre soluzioni, in questo caso ancor più vantaggiose costose ma con qualche contenuto in meno. La prima è la Power Iron, un’offerta mobile che accontenta gli utenti proponendo loro gli stessi minuti e gli stessi SMS dell’offerta precedente, ma ci sono anche 100 giga in 4G. Il prezzo mensile equivale ad una somma minima: solo 6,99 € al mese.

A seguire non finisce qui, siccome è disponibile anche la promo Power Supreme Easy. In questo caso sono 7,99 gli euro da pagare mensilmente per avere minuti ed SMS come le due precedenti offerte e 150 giga in 4G.

Il grande regalo di TIM è disponibile per tutti inoltre: l’azienda ha deciso di annullare il costo di attivazione e di proporre anche anche il primo mese a 0 euro. Si tratta di un’opportunità valida per tutte e tre le soluzioni Power.

Oltre a questo, bisogna ricordare che le offerte di TIM non sono disponibili per tutti in quanto l’azienda ha deciso di sfidare solo ed unicamente alcune realtà. A poter sottoscrivere queste offerte infatti sono coloro che provengono da Iliad e anche dai gestori virtuali.