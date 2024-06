WhatsApp di recente ha annunciato un importante upgrade alle sue funzionalità di videochiamata. Progettato per provare a migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso su piattaforme iOS ed Android. Questi miglioramenti sono ancora in fase di implementazione. Ma promettono di trasformare radicalmente le dinamiche delle video-chiamate sulla piattaforma.

Uno dei principali aggiornamenti consentirà di condividere lo schermo durante le chiamate. Permettendo una collaborazione più efficace e interattiva tra tutti i partecipanti. Questa funzione sarà particolarmente utile per presentazioni, spiegazioni e condivisione di contenuti visivi in tempo reale. Ma non è tutto. È prevista anche l’ introduzione della possibilità di effettuare chiamate di gruppo fino a 32 persone. Ampliando notevolmente le capacità di comunicazione di massa dell’app. Questa nuova capacità diventa ideale per le conversazioni personali, ma anche un potente strumento per riunioni di lavoro e incontri di gruppo. Sia per scopi professionali che personali.

WhatsApp: innovazioni tecnologiche per un’esperienza migliorata

Oltre alla funzionalità di condivisione dello schermo e alle chiamate di gruppo estese, WhatsApp ha annunciato miglioramenti importanti anche nella gestione dell’audio e della qualità video. Ciò grazie al nuovo codec MLow, progettato appositamente per ottimizzare la qualità delle chiamate. Gli utenti potranno infatti beneficiare di un audio più nitido e di una maggiore riduzione di rumori di fondo ed echi. Soprattutto quando si utilizzano dispositivi mobili o in condizioni di connessione meno ideali. Questo renderà le conversazioni più chiare e piacevoli anche in ambienti rumorosi o con connessioni instabili.

In più, il miglioramento della risoluzione video permetterà un’esperienza visiva più ricca e dettagliata. Assicurando che anche i dettagli più minuti siano chiaramente visibili. Tali innovazioni, come detto, puntano a migliorare la qualità tecnica delle chiamate. Ma anche a garantire una maggiore fluidità e affidabilità dell’intero sistema di comunicazione della piattaforma. Con queste nuove funzioni, WhatsApp si conferma leader nel settore. Continuando a offrire soluzioni avanzate e all’avanguardia per le esigenze sempre più sofisticate del pubblico.