Kena Mobile: l'offerta dell'anno costa 6,99 euro al mese per sempre

Quando si va alla ricerca di una nuova offerta sono diversi i canoni da tenere in considerazione. Innanzitutto non bisogna andare a perderci rispetto a quella precedente, inteso come contenuti e soprattutto prezzo mensile. Gli utenti che cercano dunque una soluzione che sia piena di minuti, messaggi e giga con un prezzo vantaggioso, non possono che ricadere su Kena Mobile.

Al momento la sua offerta che costa meno di 7 € al mese sta dominando senza problemi siccome offre davvero tutto e anche il costo di attivazione gratuito.

Kena Mobile: solo 6,99 € al mese per avere tutto, ecco la super promo da 230 giga

Direttamente sul sito ufficiale dell’azienda è presente una promozione mobile davvero straordinaria, la quale costa 6,99 € al mese per sempre. Questa garantisce al suo interno tutto quello che serve, partendo dai minuti fino a terminare con tantissimi giga. Più precisamente la proposta di Kena include al suo interno telefonate illimitate verso tutti, 200 messaggi verso tutti e addirittura 230 giga in 4G. Questi sono aumentati rispetto agli scorsi 130 giga messi a disposizione fino a qualche settimana fa.

L’estate di Kena Mobile parte proprio da questa offerta mobile, la quale permette di avere anche altre opportunità oltre a quelle illustrate. Tale soluzione infatti consente agli utenti che la scelgono di non dover pagare il costo di attivazione, siccome è praticamente gratuito. Allo stesso tempo bisogna ricordare che questa offerta non è per tutti, siccome il gestore virtuale vuole che a sottoscriverla siano solo alcuni. Kena la concede solo a coloro che provengono dai gestori virtuali presenti nel panorama telefonico italiano o da Iliad.

C’è qualcuno che potrebbe non essere soddisfatto dei 230 giga disponibili ed è per questo che subentra un’altra opportunità. Quest’ultima è legata al servizio di ricarica gratuita, il quale una volta attivato concede 100 giga gratis da poter aggiungere a quelli presenti nell’offerta a scelta.