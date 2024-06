È stato annunciato l’inizio ufficiale dei lavori per la costruzione del reattore nucleare avanzato di TerraPower. Quest’ultimo è chiamato Natrium, è situato vicino Kemmerer, nel Wyoming, ed è da 345 MW. Si tratta di un traguardo importante per il settore dell’energia nucleare negli Stati Uniti.

A tal proposito Bill Gates ha rilasciato un’entusiasta dichiarazione sul suo blog GatesNotes. Un comunicato TerraPower ha invece rivelato i dettagli tecnici principali riguardo le procedure di lavoro.

In arrivo un nuovo reattore nucleare da TerraPower

È importante tenere conto che al momento la costruzione è solo alle prime fasi. Le attività iniziali si concentreranno sulle infrastrutture del sito che non riguardano prettamente il settore nucleare. L’azienda prevede di iniziare la costruzione dell’isola energetica il prossimo anno. Ciò include anche turbine a vapore ed altre attrezzature per la produzione di energia. Tali passaggi hanno lo scopo di arrivare all’inizio concreto dei lavori sull’isola contenenti reattori e sistemi correlati nel 2026.

La costruzione effettiva del reattore inizierà solo dopo l’approvazione della domanda di costruzione da parte della Nuclear Regulatory Commission (NRC). La richiesta è stata presentata da TerraPower lo scorso marzo. È previsto che la realizzazione completa del reattore nucleare arrivi all’incirca in 5 anni.

Tenendo conto di ciò è ipotizzabile che l’impianto potrebbe iniziare a fornire energia alla rete elettrica di PacifiCorp ed entrare in funzione entro il 2030. Il reattore nucleare Natrium è stato sviluppato da TerraPower in collaborazione con GE Hitachi. Si baserà su un sistema di accumulo di energia a base di sali fusi in grado di erogare fino a una potenza di 500 MW per oltre cinque ore e mezza.

Quello di TerraPower rappresenta un passaggio importante nel processo di sviluppo del reattore nucleare avanzato e dell’intera produzione energetica. Tale progetto, insieme ad altre iniziative attualmente in corso, potrebbe portare a validi passi avanti nell’intero settore.