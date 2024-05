Android, Play Store e offerte: 6 app a pagamento oggi gratis

Correndo dietro a tutte le novità del mondo Android spesso ci si può dimenticare di alcune offerte molto importanti. La piattaforma mobile contraddistinta dal simpatico robottino verde infatti non è solo aggiornamenti software e funzionalità nuove, ma anche opportunità presenti all’interno del Play Store.

Proprio qui infatti è possibile venire a conoscenza di iniziative che durano una giornata e spesso anche di più, esattamente come quella odierna. Proprio oggi infatti tutti gli utenti Android possono avere modo di scaricare gratuitamente dei titoli a pagamento. Più applicazioni e più giochi sono infatti diventati improvvisamente gratis per la gioia del pubblico. Si tratta di contenuti in realtà anche esclusivi, ai quali sono stati monitorati da più persone per lungo tempo.

Nel prossimo paragrafo potete trovare la lista completa con tutti i titoli e con tutti i link diretti per poter scaricare il contenuto. Ovviamente si tratta di iniziative che possono durare un giorno come una settimana, ma non c’è certezza. Proprio in base a questo, il consiglio è quello di fare quanto prima possibile per evitare di restare con un pugno di mosche.

Android regala dei titoli a pagamento gratis all’interno del Play Store ma solo per oggi

Come è successo anche durante le altre giornate, sembra che anche oggi ci siano diversi titoli interessanti disponibili gratis sul Play Store di Google. L’iniziativa riservata agli utenti Android consente di assaporare quei contenuti premium che spesso costano anche tanto.

Come si può vedere nella lista in basso, ci sono sia giochi che applicazioni, tutti scaricabili direttamente dal link incorporato nel titolo. Una volta cliccato sul collegamento infatti si aprirà direttamente il Play Store dal quale si potrà effettuare rapidamente il download. Non aspettate altro tempo ed approfittate di questa grande iniziativa.