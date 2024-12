DAZN: piano Standard a soli 5,99 euro al mese per tre mesi

Sono giorni molto interessanti per quanto riguarda DAZN visto che stanno arrivando offerte da prendere al volo per gli utenti. L’azienda infatti vuole venire incontro a tutti durante questi giorni che precedono il Natale ed è per questo che è nata una nuova promozione. Secondo quanto riportato ufficialmente dall’azienda infatti il piano Standard è ora disponibile a soli 5,99 € al mese per tre mesi. Tutto ciò ha validità fino al prossimo 16 dicembre 2024, per cui bisogna assolutamente affrettarsi.

Dettagli della promozione di DAZN

Gli utenti possono ora approfittare di soli 5,99 € al mese per tre mesi, con l’abbonamento che tornerà al prezzo iniziale alla fine del periodo indicato, ovviamente tutto salvo disdetta.

L’occasione è davvero interessante, in quanto il piano Standard di DAZN arriva ad un prezzo pazzesco. In genere il costo mensile è di 44,99 € scegliendo il piano mese per mese, mentre per chi sceglie il piano annuale, il pagamento mensile è di 34,99 €.

Chi vuole scegliere questa nuova offerta di DAZN può farlo solo ed unicamente dal sito ufficiale. Fortunatamente l’azienda dispone di diverse soluzioni per il metodo di pagamento, permettendo al pubblico di pagare con carta di credito, con PayPal o con carta di debito. Non ci sono peraltro vincoli di alcun modo ed è possibile disdire con un preavviso di 30 giorni.

Cosa offre il piano Standard

Utilizzando questo piano di abbonamento su DAZN, gli utenti possono avere a disposizione sui loro dispositivi tutti gli eventi sportivi compresi. Bisogna ricordare che si può guardare la programmazione su un massimo di due device in contemporanea: dovranno essere collegati alla stessa rete Internet domestica.

La piattaforma offre l’accesso a competizioni come Serie A TIM, Serie BKT, LaLiga EA Sports, e la UEFA Women’s Champions League. Inoltre, sono inclusi sport come basket, volley, UFC, boxe, NFL, tennis, ciclismo e molto altro, anche grazie ai canali Eurosport.