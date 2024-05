Energia Solare: l'Italia all'avanguardia nel riciclo dei pannelli

Il settore del solare sta finalmente cambiando velocità, accelerando con gran forza. In questa spinta in avanti il Nord-Est italiano potrebbe rivestire un ruolo chiave, non solo per il nostro territorio, ma anche per tutta l’Europa. Grazie a delle recenti ed importante regole aggiunte, si è riusciti a creare un quadro normativo molto più chiaro rispetto al passato e che favorisce lo sviluppo del fotovoltaico per l’energia solare. Nel nuovo Decreto approvato solo pochi giorni fa si parla soprattutto dell’agrivoltaico, il fotovoltaico sui terreni coltivabili.

Nel cambiamento, ad avere le redini del miglioramento della produzione di energia solare sostenibile è una start-up italiana, la 9-Tech, fondata a Venezia all’inizio del 2020 da Pietrogiovanni Cerchier. Tramite il sostegno del progetto Booster ed Accelerator dell’EIT Raw Materials, la 9-Tech ha potuto avviare un progetto particolare dedicato allo smaltimento ed al riciclo dei pannelli fotovoltaici in uno stabilimento a Maghera.

Il progetto per lo smaltimento ed il riciclo dei pannelli per l’energia solare

Dopo due anni lavoro e sperimentazioni, i risultati dei test hanno permesso alla 9-Tech di vincere il premio ESG Intesa SanPaolo Vita e Fideuram Vita. Attraverso i fondi ottenuti, il progetto è andato avanti, rendendo così operativo l’impianto pilota e riuscendo a perfezionare l’intero processo di riciclo. Il sistema di riciclo sviluppato da 9-Tech si basa su quattro fasi automatizzate. Con queste si riesce a recuperare quasi interamente il valore del pannello fotovoltaico quando deve essere smaltito. Si riesce a separare meglio i materiali, a pulire le celle con il metodo chimico giusto e a recuperare materiali importanti come il rame, il vetro e l’argento. In tal modo l’energia solare potrebbe divenire ecologica sotto ogni aspetto.

La nuova tecnica di 9-Tech propone dunque una soluzione eco-sostenibile per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici quando questi arrivano alla fine della loro vita. Al contempo potrebbe cambiare l’intera industria del riciclo solare. Come? Non cambiando l’uso dei pannelli sol dal punto di vista del riciclo, ma anche economico con l’uso di materiali già sfruttati in sistemi “gettati”. Il lavoro svolto dalla start-up è il palese esempio di come le cose stiano progredendo per il meglio e di come anche in Italia si stia spingendo sempre più verso una transizione ecologica con energie rinnovabili come il solare in primo piano.