È in arrivo una nuova ondata di aumenti dei costi per gli abbonamenti DAZN. La notizia è stata riportata da Fanpage. Secondo quanto emerso, la piattaforma streaming sta inviando ai propri utenti la comunicazione ufficiale relativa al nuovo aumento tariffario. Non è la prima volta quest’anno che DAZN annuncia un rincaro dei costi. Già lo scorso gennaio, infatti, la piattaforma ha proposto agli utenti un aumento dei prezzi che aveva già scatenato malcontento tra i fruitori.

Nuovi rincari per gli utenti DAZN

Gli utenti che effettuano un abbonamento con vincolo annuale e rata unica accederanno ad un nuovo listino prezzi. Nello specifico, il piano DAZN Standard sarà accessibile al costo di 359 euro all’anno. Questi diventeranno 399 euro se si effettua il pagamento tramite l’uso di servizi di terze parti, come ad esempio Apple e Google Pay. Il secondo piano, DAZN Plus, sarà invece accessibile a 599 euro all’anno.

Lo scorso anno, gli abbonamenti costavano rispettivamente 299 euro e 449 euro. Dunque, si sta parlando di un aumento di 150 euro all’anno.

Gli utenti hanno anche la possibilità di optare per un piano con permanenza minima di 12 mesi, con pagamento dilazionato. In questo caso, il piano Standard è accessibile con 34,99 euro al mese. Quest’ultimi diventano 39,99 euro per chi decide di pagare tramite Play Store. Non è invece possibile effettuare i pagamenti tramite l’uso di App e Amazon Store. Il piano Plus di DAZN, invece, ha un costo di 59,99 euro al mese. Su Play Store è possibile sottoscrivere l’abbonamento senza vincoli. In questo caso il piano Standard costa 49,99 euro mentre quello Plus 69,99 euro.

Anche se la piattaforma ha annunciato l’arrivo degli aumenti e il nuovo listino prezzi è già presente sul sito web ufficiale, DAZN non ha fornito spiegazioni riguardo le motivazioni che hanno spinto a presentare un secondo aumento. I nuovi prezzi entreranno in vigore dal prossimo 24 agosto 2024.