L’applicazione Phone Link, strumento di Microsoft per sincronizzare smartphone e PC, sta facendo discutere numerosi utenti per la perdita di una funzione chiave. Ovvero la disconnessione del dispositivo. Fino a poco tempo fa, scollegare lo smartphone dal computer era semplice e rapido. Ci si poteva recare nelle impostazioni dell’app, selezionare Dispositivi e, tramite il menu accanto al nome dello smartphone, cliccare sul comando Rimuovi. Ora, però, questa opzione è sparita, e le persone non riescono più a dissociare il dispositivo con facilità. Microsoft non ha ancora spiegato se questa sia una modifica voluta o un errore temporaneo. Lasciando così aperte varie ipotesi e sollevando dubbi tra chi usa frequentemente Phone Link per gestire notifiche, rispondere ai messaggi o effettuare chiamate tramite il proprio PC Windows.

Phone Link e l’ unica via al momento: scollegare tutto l’account

Phone Link si è affermata nel tempo come uno strumento versatile. Rendendo sempre più fluido il passaggio tra smartphone e PC per i possessori di dispositivi Android e, più di recente, anche per quelli iOS. In aggiunta a funzioni come la gestione dei messaggi e delle notifiche, Phone Link permette di visualizzare le app del telefono, gestire foto e contatti, e persino estrarre testo dalle immagini. La rimozione della funzione di disconnessione rappresenta, quindi, un limite per chi necessita di una gestione dinamica dei propri dispositivi.

Ad oggi, chi desidera rimuovere il proprio smartphone dall’applicazione Phone Link ha solo una soluzione temporanea. Ovvero uscire dall’account Microsoft utilizzato per la configurazione dell’app. Questo metodo, però, non permette di scollegare un singolo dispositivo, ma rimuove invece tutte le connessioni tra il PC e i dispositivi associati. Tale soluzione influisce negativamente sull’utilità dell’app. Soprattutto per gli utenti che gestiscono più di uno smartphone o che preferirebbero mantenere attive alcune connessioni mentre ne rimuovono altre.

Tra le alternative proposte da alcuni utenti c’è la possibilità di scollegare il dispositivo direttamente dall’app Phone Link sullo smartphone, Questa azione non risolve però completamente il problema, poiché il dispositivo continua a rimanere visibile nel sistema del PC. La mancanza di chiarezza sul motivo di questa limitazione ha portato molti a chiedere spiegazioni a Microsoft. La quale non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali.