Oggi si festeggia Halloween e, per questa occasione, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di rendere disponibile una nuova super promozione. In particolare, ci stiamo riferendo alla promo TIM xTe 120 Giga Week ad un costo davvero interessante. Per una settimana dal momento dell’attivazione, infatti, gli utenti potranno usufruire di ben 120 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, per Halloween arriva la super promo TIM xTe 120 5G ad un super costo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di rendere disponibile una nuova super promozione per festeggiare Halloween. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova promo denominata TIM xTe 120 GB 5G. Con quest’ultima, gli utenti potranno utilizzare per una settimana fino a 120 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G. Il costo, come già detto, è piuttosto contenuto, dato che si tratta di appena 2,99 euro.

Si tratta di una promozione personalizzata che l’operatore sta proponendo soltanto ad alcuni clienti selezionati. Per scoprire se è possibile attivarla, gli utenti dovranno recarsi nella sezione dedicata denominata Offerte presente sull’applicazione ufficiale dell’operatore. Come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, in queste ore partirà anche una apposita campagna SMS con la quale l’operatore avviserà i fortunati clienti di questa opportunità.

Per il momento, la promozione TIM xTe 120 GB 5G sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 3 novembre 2024. Gli utenti potranno utilizzare questi giga per navigare per sette giorni dal momento dell’attivazione della promozione. Il costo sarà scalato direttamente sul credito residuo. L’operatore sta inoltre proponendo gratuitamente anche il costo di attivazione della promozione.

Insomma, l’operatore telefonico TIM ha deciso di fare un bel regalo ad alcuni suoi clienti per festeggiare Halloween e per navigare in tranquillità. Come sempre, ricordiamo che sul sito ufficiale di TIM sono al momento disponibili all’attivazione svariate offerte mobile di rilievo.