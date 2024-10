La famiglia Pixel 9 potrebbe presto ampliarsi con il debutto del Pixel 9a. Per questo smartphone, Google ha preparato una serie di cambiamenti interessanti rispetto alla precedente generazione. In particolare, le prime indiscrezioni emerse indicano la presenza di un display più grande che si affianca a prestazioni generali migliorate.

Questa combinazione si preannuncia molto interessante e, se si aggiunge anche il prezzo che sarà più competitivo rispetto al modello precedente, il tutto potrebbe essere assolutamente imperdibile. Per poter avere dettagli ufficiali in merito al Pixel 9a bisognerà attendere marzo 2025.

Infatti, l’azienda di Mountain View potrebbe presentare il device in occasione del prossimo Google I/O, l’evento dedicato agli sviluppatori. Questo palcoscenico sarebbe perfetto per mostrare al mondo le potenzialità offerte dalle prime beta di Android 16 in abbinamento al Pixel 9a.

Prestazioni da top di gamma, Android 15 e un prezzo competitivo sono i punti di forza del Pixel 9a atteso a marzo 2025

Il prezzo di lancio, se tutto dovesse rimanere confermato, dovrebbe essere di 499 dollari negli Stati Uniti, esattamente lo stesso prezzo del Pixel 8a. Se le indiscrezioni di un hardware migliorato dovessero essere confermate a parità di costo, il salto generazionale potrebbe essere molto più interessante del solito.

Infatti, il device si posizionerebbe quasi alla metà del prezzo di un Pixel 9, pur offrendo la stessa esperienza software. Dal punto di vista tecnico, possiamo iniziare a stilare una scheda tecnica provvisoria grazie alle varie indiscrezioni trapelate fino ad ora.

Il device sarà caratterizzato da un display da 6,3 pollici con refresh rate variabile tra 60Hz e 120Hz. Sotto questo punto di vista, non dovrebbero esserci differenze sostanziali con il Pixel 9 standard che vanta una diagonale simile. Le prestazioni saranno garantite dal SoC Tensor G4 affiancato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Passando al comparto fotografico, il sensore principale sarà da 48MP, affiancato da una lente ultra-wide da 13MP. Passando alla parte frontale, la fotocamera dedicata ai selfie sarà da 13MP. A completare la scheda tecnica trapelata, troviamo una batteria sarà da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W con cavo e 7,5W in modalità wireless.