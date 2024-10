Pedr concludere la saga dedicata ad Apple non potevamo non parlare dell’ecosistema Apple. Io vorrei fare un focus di una mia giornata tipo, andando così a parlarvi di come utilizzo i prodotti della mela.

iPhone e Stand-by

Partiamo da iPhone che viene messo in modalità Stand-by durante la notte, in ricarica e in landscape mode (in orizzontale, per intenderci). Mi permette così di avere una panoramica delle informazioni di base sfruttando l’Always On Display. A proposito, questa feature funziona solo con gli iPhone a partire dal 14 Pro a patto che abbiano il ProMotion.

AirPods, che passione

Uso tantissimo gli auricolari AirPods Pro di seconda generazione: il modello con custodia MagSafe che si ricarica via USB Type-C, per intenderci. Volendo, posso anche sfruttare il caricatore dell’Apple Watch o posso fornire energia mediante il cavo di ricarica del telefono, collegando l’iPhone al case. Uso gli auricolari TWS per fare tante telefonate, per ascoltare la musica in mobilità ma quando sono al PC e devo montare qualcosa di rapido per YouTube sfrutto le potenzialità delle AirPods Max in colorazione silver e sì, hanno la Lightning. Non passerò ai modelli USB Type-C anche perché sono identici sul fronte delle specifiche hardware.

AirDrop e Handoff

Quando scendo a lavorare in ufficio al Mac Studio (è il modello con M1 Max e aspetto con impazienza un’iterazione con chip a 3 nanometri), mi piace godere delle features smart. Penso alle telefonate gestite fra Apple Watch (Series 9), alle note condivise fra i device mediante iCloud, ma non solo.

A proposito di iCloud, recuperate la terza puntata della serie perché è dedicata esclusivamente al servizio online della mela. Infine, con AirDrop mi passo rapidament foto e file da un gadget all’altro, ma non solo. Posso rispodere alle telefonate dal PC grazie a Handoff e ho il pratico copia e incolla fra dispositivi. Attendo, con macOS Sequoia abbiamo anche la possibilità di gestire l’iPhone con il mirroring ma è una funzione non ancora disponibile qui da noi. Non possiedo più un laptop perché aspetto i nuovi M4 ma non ho ancora deciso se per la mobilità preferisco un MB Pro o un Air da 15″. Devo chiarirmi un po’ le idee in base al mio workflow.

iPad è il prodotto che invece tendo a sfruttare meno, ultimamente. Va benissimo per l’intrattenimento multimediale, per leggere le notizie al bar mentre faccio colazione ma non ci lavoro più come un tempo. Comoda però la possibilità di usarlo per prendere appunti; ci sto facendo un pensierino, soprattutto con l’ausilio di una Apple Pencil di una pellicola “Paper”, ma vedremo.

Ci sarebbero tante altre cose da dire ma per vedere in funzione alcune delle meravigliose features dell’ecosistema Apple vi invito a vedere il video completo.