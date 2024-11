Google Foto si evolve ancora una volta, introducendo una novità utile per gli utenti che gestiscono le proprie foto e video tramite il PC. La versione web della piattaforma ha infatti aggiunto la possibilità di eseguire il backup automatico delle cartelle locali del computer. Questa funzionalità, disponibile sia per Windows che per Mac, consente agli utenti di sincronizzare i propri contenuti multimediali con il cloud di Google Foto senza dover caricare manualmente ogni file.

Accedere alla nuova opzione è semplice: all’interno del sito web di Google Foto, basta aprire il menu associato al pulsante Carica nella barra in alto a destra. Qui è presente una nuova voce, “Esegui il backup delle cartelle”, che permette di selezionare quali cartelle sul PC sottoporre a backup automatico. In questo modo, ogni immagine o video aggiunto nelle cartelle scelte verrà caricato automaticamente su Google Foto, rendendo il processo di salvataggio nel cloud semplice e rapido.

Google Foto per PC ora va a caricare in automatico le cartelle

Questa innovazione avvicina Google Foto a Google Drive per quanto riguarda il backup, offrendo un sistema di sincronizzazione continua che consente di preservare i contenuti in modo efficace. Chi utilizza Google Foto per gestire la propria libreria multimediale potrà ora evitare di effettuare frequenti backup manuali, potendo contare su un’archiviazione continua e sicura dei file salvati nelle cartelle sincronizzate.

Attualmente, l’aggiornamento è in fase di distribuzione automatica su larga scala e molti utenti hanno già confermato di poter usufruire della funzione accedendo al sito tramite Google Chrome. Grazie a questa funzione, chi salva immagini e video sul proprio PC potrà trasferirli facilmente nel cloud, migliorando la protezione e l’accessibilità dei propri ricordi digitali. A breve dovreste comunque potervici accedere tutti, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari da segnalare, è una funzione a disposizione di ogni singolo utente nel mondo.