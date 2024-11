Instagram ha recentemente rilasciato una funzionalità innovativa che semplificherà di molto l’esperienza utente. Infatti, grazie alla collaborazione con Spotify, sarà ora possibile aggiungere alla propria libreria musicale i brani scoperti sulla piattaforma.

Nuovo modo di scoprire brani su Spotify con Instagram

Lo scopo di questa introduzione è quello di migliorare il processo di scoperta e aggiunta dei brani, a cui si è interessati, alla propria libreria musicale. In passato gli utenti dovevano fare passaggi complicati uscendo e passando da un’app all’altra. Ma Instagram e Spotify hanno unito le forze per facilitare la scoperta e l’aggiunta di nuovi brani musicali. Ogni brano scoperto tramite Reels o Storie potrà essere aggiunto alla propria libreria musicale con un semplice tocco. Vicino al player musicale di Instagram sarà infatti disponibile un nuovo pulsante “Aggiungi”, riconoscibile dal logo di Spotify, che automatizza proprio questo processo.

Questa funzione sarà disponibile a livello globale, ma sarà distribuita gradualmente. Non tutti gli utenti potranno quindi accedervi subito, ma sarà solo questione di qualche giorno prima che venga attivata. Ovviamente per utilizzarla è essenziale che l’utente colleghi il proprio account Spotify ad Instagram. Dopo questa operazione l’aggiunta dei brani diventerà semplice e rapida.

Un limite di questa innovazione, però, è il fatto che sia compatibile esclusivamente con Spotify. Questo, quindi, esclude tutti gli utenti di altre piattaforme di streaming musicale, come Apple Music e Amazon Music. Quindi si spera, che se il modello dovesse avere successo, questa integrazione possa essere estesa anche a queste altre piattaforme, come già avviene, ad esempio, su TikTok.

Questa è un’altra furba innovazione da parte di Instagram. Non solo espande le funzionalità dei contenuti brevi, che a tutti gli effetti sono diventati un nuovo modo per scoprire nuovi brani. Ma Instagram e Spotify hanno reso disponibile un nuovo modo rapido ed intuitivo per arricchire la propria esperienza musicale.