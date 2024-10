L’attenzione sempre maggiore di Apple, Google e Samsung verso l’intelligenza artificiale potrebbe non rispecchiare le volontà e le esigenze di molti utenti. Un quarto dei possessori di smartphone, secondo un sondaggio condotto a riguardo, non trova utili le funzionalità basate su AI, dato che l’interesse primario resta legato a batterie più durature, maggiore memoria ed una fotocamera di alta qualità.

Le richieste degli utenti in Italia e non solo

Con l’AI in fondo nelle preferenze, le richieste dei miglioramenti sopraelencati restano forti. Oltre a batteria, spazio di archiviazione e fotocamera, il 32% degli intervistati preferirebbe schermi più grandi e di qualità. Inoltre, L’alto costo degli smartphone, porta al 44% degli utenti a sostituire il telefono solo in caso di guasti, e il 30% tiene il proprio device per tre anni o più.

Risultati e consapevolezza dell’IA

I risultati dell’indagine, dunque, dimostrano che gli utenti probabilmente non ha ancora piena consapevolezza delle potenzialità dell’intelligenza artificiale, o magari non percepiscono un reale bisogno di queste funzionalità nella vita quotidiana. È evidente che, prima di diventare una caratteristica primaria, l’intelligenza artificiale dovrà ancora evolversi e dovrà parlare meglio al grande pubblico, dimostrando con più forza e concretezza il valore aggiunto che può apportare ai dispositivi, anche nel quotidiano. Solo da quel momento in poi potrà forse ritagliarsi un posto di primo piano nelle preferenze degli utenti in tutto il mondo, accanto a elementi più consolidati come la batteria, lo spazio di archiviazione e la fotocamera.