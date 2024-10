Fastweb ha lanciato la nuova offerta Casa Light. Una soluzione dedicata per chi cerca una connessione domestica in fibra ultraveloce a condizioni vantaggiose. Grazie a una promozione attiva, l’abbonamento costa 27,95€ al mese, con la possibilità di ridurlo a 23,95€ scegliendo anche un piano Fastweb Mobile. Inclusa nel pacchetto troviamo l’attivazione gratuita e l’Internet Box NeXXt One. Il quale utilizza il per garantire una buona copertura e stabilità in tutta l’abitazione. In quanto questo dispositivo aiuta a ridurre i problemi di connessione lenta e interruzioni, migliorando l’esperienza di navigazione complessiva.

Fastweb: protezione e sicurezza per la navigazione quotidiana

Tale soluzione prevede anche un’opzione “soddisfatti o rimborsati“. Infatti è possibile disdire entro 30 giorni e ottenere il rimborso completo, senza alcun costo aggiuntivo. In più, Fastweb offre chiamate a consumo e l’accesso ai corsi della Digital Academy. Una piattaforma formativa che permette di acquisire competenze tecnologiche fondamentali per il mercato del lavoro.

Fastweb Casa Light non si limita però ad offrire esclusivamente velocità e affidabilità. Essa include infatti anche strumenti di sicurezza avanzata. L’Internet Box NeXXt One protegge automaticamente tutti i dispositivi connessi da minacce informatiche come malware, ransomware, spyware, phishing e adware. In modo da garantire una navigazione sicura per ogni componente della famiglia. Grazie alla tecnologia Wi-Fi6, l’InternetBox NeXXtOne garantisce una maggiore efficienza anche in case con più dispositivi collegati.

L’attivazione è semplice e avviene online, con un servizio clienti dedicato. Per chi desidera verificare la copertura della fibra nella propria zona o attivare l’offerta, è possibile visitare il sito ufficiale Fastweb e procedere all’acquisto. Insomma, detto ciò possiamo affermare che Fastweb CasaLight si presenta come un’opzione completa. Particolarmente ideale per chi cerca alte prestazioni a un costo contenuto. Dunque, se siete interessati ad attivare questa soluzione e ad avere maggiori dettagli a riguardo vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.