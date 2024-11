Da alcune immagini diffuse dal blog giapponese Macotakara, si è potuto intravedere il possibile design del prossimo iPhone SE 4. Secondo queste anticipazioni il nuovo iPhone economico di Apple avrà un aspetto simile all’iPhone 14.

iPhone SE 4: Design di iPhone 14 ma economico

Basandosi sulle diverse indiscrezioni, ormai si può fare una ricostruzione dettagliatissima di quello che sarà il nuovo iPhone SE 4. Sarà, infatti, molto simile al modello di punta del 2022 ma, ovviamente, maneterrà una configurazione più semplice proprio per rimanere accessibile. Si prevede, quindi, un prezzo contenuto tra i 350 e i 400 euro. Inoltre, grazie ad un’unità dummy utilizzata dal blog giapponese, si è a conoscenza anche delle dimensioni del dispositivo e di altre caratteristiche.

Il nuovo iPhone SE 4 sfoggerà un display OLED da 6,1 pollici con cornici sottili da 2 mm. Le dimensioni saranno identiche a quelle di iPhone 14, ovvero 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, ma nonostante le cover combacino, non saranno compatibili. Infatti, sulla parte posteriore sarà presente una sola fotocamera da 48 MP, a differenza dei 2 sensori del modello di cui eredita il design. La fotocamera frontale sarà invece una TrueDepth da 12 MP.

Un cambiamento importante riguarda l’introduzione della porta USB-C, e anche la riduzione del tasto per la modalità silenziosa, che appunto sarà leggermente più piccolo. L’iPhone SE 4 potrebbe essere completato dal il chip A16 e il supporto al 5G grazie al modem proprietario, denominato Centauri. Le prestazioni quindi non mancheranno, ma rimane incerto il supporto per Apple Intelligence.

Inotre, Apple potrebbe aver pensato ad un secondo modello economico ma leggermente più grande. Oltre al mockup dell’iPhone SE 4, ne gira anche uno con uno schermo da 6,7 pollici, che potrebbe corrispondere ad una possibile variante Plus.

Ovviamente molti di questi dettagli sono incerti, specialmente l’esistenza di una variante Plus. È infatti più probabile che Apple opti per un solo modello, come ha già fatto con iPhone SE 3. Ma le conferme definitive arriveranno solo con il lancio ufficiale, il quale è previsto per inizio 2025.