Torniamo in fase di progettazione, fase molto importante al giorno d’oggi che prevede eventuali errori che possono susseguirsi sul prodotto finale. Una beta che sta avendo molti cambiamenti è la beta di HyperOS 2.0.

Quest’ultima sta riscontrando dei miglioramenti che le permetteranno di cambiare e di fornire un prodotto migliore.

HyperOS 2.0, nuovi aggiornamenti?

Per quanto riguarda miglioramenti e sviluppo non si può non nominare il team di sviluppatori della famosissima Xiaomi. Quest’ultimo sta lavorando senza nessun cartello di stop a migliorare l’interfaccia personalizzata della stessa azienda rilasciando successivamente nelle ultime ore la nuova beta di HyperOS 2.0.

Con questa uscita sono implementate delle varie novità che hanno gli occhi puntati su alcune applicazioni di sistema principali. Sicuramente le modifiche che risaltano molto di più queste novità sono le riprogettazioni complete applicate ai widget Meteo e Calendario. Queste sono state studiate in ogni minimo dettaglio per garantire un miglioramento dell’esperienza utente e aggiungergli quel pizzico di dinamicità in più.

Parlando delle novità della beta di HyperOS 2.0 possiamo iniziare dal widget Meteo. Esso presenta una nuova interfaccia molto minimalista con la possibile visualizzazione della temperatura e delle varie condizioni, accompagnate da uno sfondo dinamico. Oltre a rendere possibile di accedere molto più velocemente alla previsioni più precise dal widget. Accompagnato anche da un miglioramento per quanto riguarda il supporto alla posizione dell’utente stesso.

Passiamo adesso al widget del Calendario che con l’ultimissima beta di HyperOS 2.0 portano svariati miglioramenti sulla intuitività e una maggiore semplicità per il suo utilizzo. Oltre a questo aumentano anche le varie opzioni di personalizzazione, sbarcano i suggerimenti sui programmi dell’utente e una maggiore integrazione con le altre app di Xiaomi.

Però c’è da precisare che HyperOS 2.0 attualmente si trova in fase di evoluzione, quindi la sua fase finale prima del rilascio potrebbe contenere molte altre modifiche. Infatti si aspettano ulteriori novità in arrivo.