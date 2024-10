Per chi ha intenzione di cambiare operatore telefonico, c’è attualmente l’operatore telefonico italiano WindTre che sta proponendo tantissime offerte di rilievo. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha aggiornato il suo catalogo di offerte appartenente alla gamma WindTre GO Digital. Queste offerte saranno disponibili esclusivamente online sul sito ufficiale dell’operatore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre GO Digital, tante offerte super convenienti a basso costo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato il suo vasto catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte di rete mobile appartenenti alla gamma WindTre GO Digital. In particolare, ci troviamo di fronte ad offerte estremamente interessanti e che hanno un costo di partenza di soli 6,99 euro al mese.

Gli utenti potranno scegliere se pagare tramite credito residuo oppure tramite metodo di pagamento automatico Auto Pay. In questo caso, l’offerta sarà più conveniente come costo. Una di queste è l’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 5G Digital Auto Pay. Quest’ultima include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività pari al 5G.

Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a solo 6,99 euro al mese. Se si sceglierà di pagare tramite il credito residuo, invece, il costo da sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese. Ad un costo di soli 9,99 euro al mese, invece, c’è poi disponibile l’offerta mobile WindTre GO Unlimited Digital Auto Pay. Quest’ultima includerà ogni mese giga senza limiti per navigare in 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e sempre fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.