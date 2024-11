Zepp App di Amazfit, una delle applicazioni più scaricate nel Play Store di Google, si aggiorna con una nuova interfaccia e funzionalità avanzate pensate per semplificare l’esperienza utente. L’aggiornamento rende l’app ancora più intuitiva, facilita l’accesso ai dati e offre strumenti di analisi più completi nella sezione sport e fitness.

Zepp App si aggiorna per un ecosistema Amazfit sempre più evoluto

Negli ultimi 12 mesi, l’ecosistema Amazfit ha continuato ad espandersi ripetutamente con nuovi prodotti e aggiornamenti. L’Amazfit Balance, ad esempio, ha ricevuto quasi 60 nuove funzionalità dall’uscita sul mercato. Mentre altri modelli come l’Amazfit Active, Cheetah e T-Rex Ultra sono stati oggetto di continui miglioramenti.

Parallelamente, i servizi basati sull’intelligenza artificiale come Zepp Aura, che aiuta a migliorare il sonno, e Zepp Fitness, che offre piani di allenamento su misura, hanno reso il monitoraggio della salute più completo. Inoltre, l’Amazfit Helio Ring, disponibile in Europa da qualche mese, fornisce dati post-allenamento molto più precisi.

Apportati miglioramenti anche al Readiness Score, che si basa su vari parametri come il carico di allenamento, la frequenza cardiaca a riposo, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e la qualità del sonno. Questo parametro diventa particolarmente utile dopo un allenamento intenso, caso in cui potrebbe segnalare la necessità di almeno 24 ore per una piena rigenerazione fisica. L’utente può fare scelte e concedersi un recupero, prevenendo così il sovraccarico e ottimizzando le prestazioni.

Nuova interfaccia utente per l’app di Amazfit

L’interfaccia principale dell’app presenta tre indicatori fondamentali: Sforzo (Readiness Score), Sonno, Esercizio. Questi indicatori, aggiornati quotidianamente, sono accompagnati da un grafico delle tendenze su un periodo di sette giorni, consentendo agli utenti di accedere a informazioni dettagliate anche su base mensile e annuale. L’accesso facilitato a dati individuali e aggregati fornisce molti vantaggi, aiutando gli utenti a comprendere le ragioni di eventuali cali di prestazione e a identificare gli orari in cui, ad esempio, entrano nella fase REM.

Altre novità per gli smartwatch Amazfit

Disponibile il nuovo Exertion Tool , che calcola un valore di punti da guadagnare attraverso esercizi pianificati, adattando il punteggio in base al livello di affaticamento.

, che calcola un valore di punti da guadagnare attraverso esercizi pianificati, adattando il punteggio in base al livello di affaticamento. Modalità Hyrox: Al momento pensata per Amazfit Balance e Amazfit Cheetah Pro, serve a monitorare tutte le nove competizioni di sport multidisciplinari.

Al momento pensata per Amazfit Balance e Amazfit Cheetah Pro, serve a monitorare tutte le nove competizioni di sport multidisciplinari. Monitoraggio avanzato Padel : Disponibile su Amazfit Balance, con funzionalità per contare i colpi della palla e monitorare le giocate di dritto e rovescio.

: Disponibile su Amazfit Balance, con funzionalità per contare i colpi della palla e monitorare le giocate di dritto e rovescio. Mappe offline gratuite: Possibilità di scaricare mappe offline gratuite per Amazfit Balance e T-Rex 3, con contorni del terreno e navigazione di ritorno.

offline gratuite: Possibilità di scaricare mappe offline gratuite per Amazfit Balance e T-Rex 3, con contorni del terreno e navigazione di ritorno. Modalità di allenamento Per Amazfit T-Rex 3, permette di analizzare l’attivazione dei gruppi muscolari e la qualità dell’esercizio.

Prossimi sviluppi per Zepp: nuove mini-app

Amazfit continua a innovare e, nel prossimo futuro, rilascerà nuove mini-app scaricabili tramite la Zepp App per alcuni modelli di smartwatch. Tra queste, vi sarà: la possibilità di monitorare il consumo di carboidrati e grassi durante l’attività fisica, il calcolo della potenza massima sostenibile per un’ora di corsa o ciclismo e la misurazione della distanza in linea retta tra due punti selezionati, utile per le attività all’aperto.