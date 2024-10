HoMobile ha lanciato una nuova offerta per chi sceglie di cambiare operatore, puntando a una proposta molto competitiva. Con una tariffa di soli 4,99€ al mese, tale promozione include minuti e SMS senza limiti, oltre a 100 GIGA di navigazione in 4G. Il tutto con una velocità massima di 60Mbps sia in download che in upload. Questa di cui vi parleremo è una soluzione che ha già catturato l’attenzione di molte persone online. In quanto economicamente vantaggiosa rispetto alla versione da 5,99€ mensili proposta nel corso della scorsa estate. Per tutti coloro che sono interessati, consigliamo di sbrigarsi, in quanto tale proposta scadrà nei prossimi giorni. Salvo ovviamente eventuali proroghe.

HoMobile: portabilità e modalità di attivazione

Importante sapere che non è previsto alcun vincolo contrattuale di permanenza, e l’attivazione ha un costo unico di 9€. La SIM verrà offerta in maniera totalmente gratuita, servirà esclusivamente una ricarica di €5 per coprire il primo rinnovo dell’offerta. Per quanto riguarda il roaming, la promo consente di utilizzare fino a 5,30 GIGA mensili senza costi aggiuntivi nei paesi dell’Unione Europea. Tra i vantaggi inclusi troviamo anche altri servizi come l’avviso di chiamata e l’hotspot. I quali contribuiscono a rendere tale promozione particolarmente interessante per chi cerca flessibilità e convenienza.

Si tratta di una soluzione riservata principalmente per chi proviene da altri operatori. Tra cui Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb e altri provider minori. È possibile attivare l’offerta attraverso tre diverse modalità, tutte pensate per garantire un’esperienza quanto più semplice e immediata. La prima opzione è il pagamento online con il ricevimento della SIM direttamente alla propria abitazione tramite spedizione. In più avrete la possibilità di utilizzare SPID per velocizzare il processo di attivazione. La seconda opzione prevede invece il ritiro della scheda telefonica in edicola o tabaccheria. Mentre la terza permette di attivare una eSIM, ovvero una scheda telefonica virtuale. Quest’ultima risulta essere una scelta particolarmente comoda, anche se è necessario disporre di dispositivi compatibili.

Per chi desidera una connessione ancora più veloce, HoMobile offre la possibilità di attivare il servizio opzionale “Ho. Turbo”. Quest’ultimo permette di navigare in 5G con un piccolo sovrapprezzo di 1,29€ al mese. Si tratta di un servizio extra piuttosto vantaggioso per chi necessita di un accesso rapido e stabile alla rete.