Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili spesso incontrano ostacoli legati alla conservazione del patrimonio storico e artistico delle città. Ora, grazie all’evoluzione tecnologica, unita al cambiamento di pensiero e dell’opinione pubblico verso l’uso di pannelli solari, ha permesso di raggiungere una sorta di compromesso che concilia sostenibilità ed estetica degli edifici.

La società austriaca Sonnenkraft ha sviluppato pannelli solari appositamente progettati per integrarsi in armonia con le tegole in terracotta, che troviamo solitamente proprio nei centri storici di diversi Paesi. I pannelli sono semplicemente chiamati “Terracotta” (ah la fantasia) e non solo rispettano i vincoli architettonici ma sono anche in grado di produrre una grande quantità di energia.

Come funzionano i Pannelli solari Terracotta?

I pannelli solari “Terracotta” hanno una potenza di picco di 400 W e presentano una struttura a doppio vetro con celle solari TopCon. Tale strutturazione permette una maggiore efficienza di conversione di irraggiamento solare consentendo il raggiungimento di un valore pari al 20,02%. Ciò rende le celle realizzate da Sonnenkraft uno strumento allettante sul mercato date alle prestazioni paragonabili ai migliori prodotti disponibili, come i SunPower Maxeon 3, e alla maggiore possibilità di aree di installazione.

I moduli “Terracotta” sono stati infatti dichiarati conformi al posizionamento nei centri storici dal DIBt, confermando la loro idoneità per essere utilizzati in contesti urbani senza stonare con il panorama e l’estetica complessiva. I pannelli solari “Terracotta” non solo si integrano perfettamente con i tetti di tegole rosse, ma sono anche perfetti per chi vuole utilizzarli per scopi privati e chi è attento al design della propria abitazione o del proprio edificio.

Questa innovazione di Sonnenkraft non è l’unica nel suo genere. Anche Tesla aveva proposto tegole solari colorate per personalizzare i tetti dei propri clienti. I progetti di Tesla sembrano però essere in pausa, mentre i pannelli di Sonnenkraft sono disponibili sul mercato. Con la loro introduzione la diffusione di questi impianti potrebbe venir velocizzata, diffondendo l’uso di una fonte rinnovabile energetica come quella solare anche nelle città storiche.