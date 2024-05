Da oggi, gli appassionati delle due ruote in Italia avranno a disposizione un prezioso alleato grazie alle nuove funzionalità introdotte da Apple Mappe. A partire dal 10 maggio, gli utenti potranno pianificare i propri percorsi ciclabili con precisione e facilità. Grazie a indicazioni dettagliate che includono informazioni sul dislivello del terreno e la presenza di strade poco trafficate. Questo aggiornamento, annunciato direttamente dall’omonima azienda, arricchisce l’esperienza di chi ama esplorare il territorio in sella alla propria bicicletta.

Apple Maps, tante novità in arrivo

Le nuove funzioni di Apple Mappe offrono una serie di vantaggi pensati appositamente per i ciclisti. Oltre alla visualizzazione delle condizioni del terreno da percorrere e alla possibilità di evitare strade congestionate,i fruitori dell’ app riceveranno notifiche quando sarà necessario scendere e percorrere tratti a piedi. Garantendo una maggiore sicurezza durante tutto il tragitto. In più, grazie alle indicazioni vocali, sarà possibile rimanere concentrati sul proprio itinerario da percorrere senza dover distogliere lo sguardo. Così da godersi appieno l’esperienza di pedalare attraverso paesaggi mozzafiato.

Ma le novità non finiscono qui. Le funzionalità aggiuntive di AppleMaps includono la possibilità di individuare facilmente servizi essenziali per i ciclisti. Tra cui, toilette pubbliche, luoghi di sosta e officine per la riparazione delle bici. Si avrà la possibilità di condividere l’orario di arrivo previsto con amici e familiari, per una maggiore tranquillità e organizzazione durante il viaggio. E se si preferisce un’esplorazione autonoma si potranno disattivare le indicazioni vocali e visualizzare una panoramica dettagliata del percorso o un elenco delle svolte. Il tutto direttamente sullo schermo del proprio dispositivo.

Insomma, grazie alle nuove funzionalità , pedalare in Italia diventa ancora più piacevole e sicuro. Che si tratti di una tranquilla passeggiata in campagna o di un’avventura urbana. Gli amanti dell’aria aperta e della bici possono contare su un affidabile compagno di viaggio che li guiderà alla scoperta dei percorsi più suggestivi e panoramici del bel Paese.