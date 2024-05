La notizia del rilascio del motore di ricerca di OpenAI, potenziato con l’intelligenza artificiale, non è una novità. Eppure, secondo alcune indiscrezioni recenti sembra che la società potrebbe sorprendere tutti lanciandolo a breve, ovvero un giorno prima del Google I/O 2024. In questo modo provando a rubare la scena all’evento annuale, in programma per martedì 14 maggio, dell’azienda di Mountain View.

A riportare la notizia è Reuters, affermando che OpenAI potrebbe rilasciare il motore di ricerca, diretto competitor di Google Search, il 13 maggio. Al momento bisogna prendere queste notizie con discrezione visto che si parla solo di voci che non sono state confermate ufficialmente.

OpenAI pronta a lanciare un proprio motore di ricerca?

I segnali di un arrivo più vicino del previsto sono vari. Bloomberg ne aveva parlato recentemente per evidenziare l’intenzione di OpenAI di competere con Google. Inoltre, alcune fonti hanno dichiarato di aver scovato online un indirizzo chiaramente appartenente a questo nuovo motore di ricerca (search.chatgpt.com). Si tratta di segnali minimi che hanno però sottolineato alcuni segni di attività.

Attualmente OpenAI dispone già di una funzionalità dedicata alla ricerca, ma risulta accessibile solo per gli utenti di ChatGPT Plus, iscritti al servizio a pagamento. Il nuovo motore di ricerca, invece, non sarà più “esclusivo” e promette di rivoluzionare il settore delle ricerche online.

Sarà interessante vedere come Google reagirà a questa nuova sfida lanciata da OpenAI. Inoltre, l’arrivo di un nuovo motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale potrebbe portare ad un’evoluzione della competizione sull’intero mercato delle informazioni. Dunque, non resta che attendere e scoprire se davvero OpenAI lancerà questo nuovo sistema proprio in questi giorni.

Nel frattempo, è importante ricordare che OpenAI agisce su diversi fronti. Oltre all’introduzione di un nuovo motore di ricerca con AI sta anche lavorando ad un nuovo strumento. Sora è una delle più recenti novità dell’azienda di Sam Altman per la generazione di video con l’intelligenza artificiale. Dopo essere stato presentato ad inizio 2024, Sora sta mostrando già i suoi primi risultati che sembrano essere decisamente interessanti e promettenti.