Il calendario di Apple per le riprese e le rilevazioni su strada con lo scopo di migliorare e mantenere aggiornata l’app Mappe è stato annunciato. A partire dal 14 febbraio il team di Apple inizierà il suo lavoro nelle province della Campania, per poi spostarsi il giorno successivo in Sicilia. Questo impegno riguarda non solo l’utilizzo di veicoli specializzati, ma anche personale incaricato di mappare a piedi aree non accessibili alle auto. Si prevede che questo processo di aggiornamento e raccolta dati continuerà in diverse regioni italiane nei mesi successivi.

Il tour di Apple Mappe in Italia

Apple ha assicurato che saranno prese tutte le precauzioni per garantire la privacy dei cittadini durante la raccolta dei dati. Questo include la sfocatura delle targhe e dei volti nelle immagini raccolte e la possibilità per i residenti di richiedere ulteriori misure di protezione per la loro privacy.

Il programma di rilevazione si estende da marzo a luglio 2024 e coinvolge tutte le regioni italiane. Ad esempio, in Abruzzo le attività sono previste dal 22 aprile al 25 maggio, mentre in Emilia Romagna si svolgeranno dal 14 maggio al 9 luglio. Le attività includono la raccolta di informazioni su percorsi, strade e ambienti attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate come il LiDAR.

Per garantire un’accuratezza ottimale, il personale incaricato effettuerà rilevamenti su vari tipi di terreno, comprese le strade pedonali, i parchi, le piazze e le stazioni di transito. Questi dati verranno poi utilizzati per migliorare le mappe e le funzionalità di navigazione offerte dall’app Mappe di Apple.

Oltre alle città più grandi, il programma coprirà anche aree più remote e meno accessibili, come quelle dei parchi nazionali e delle riserve naturali. L’obiettivo è garantire una copertura completa e accurata di tutte le regioni italiane, consentendo agli utenti di Mappe di avere informazioni precise e aggiornate ovunque si trovino nel paese.

Gli utenti che desiderano ulteriori informazioni sulla raccolta dati o che hanno domande sulla privacy possono contattare direttamente Apple attraverso l’indirizzo email fornito dall’azienda.

Il programma di rilevazione e raccolta dati di Apple per l’app Mappe rappresenta un impegno significativo per migliorare l’esperienza degli utenti. Inoltre, con questi provvedimenti, Apple si impegna a garantire la precisione e l’aggiornamento delle informazioni geografiche in Italia.