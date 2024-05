L’operatore telefonico italiano Vodafone propone al momento non solo l’attivazione di tante offerte di rete mobile, ma anche l’acquisto di diversi dispositivi in piccole comode rate mensili. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili a rate e tra questi è ora disponibile un nuovo smartphone del produttore tech Motorola, ovvero il nuovo Motorola Moto G62. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Vodafone aggiorna il suo catalogo, arriva il nuovo Motorola Moto G62

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Vodafone ha aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili in piccole comode rate mensili. Come già accennato in apertura, si è da poco aggiunto al catalogo uno dei nuovi smartphone di fascia medio-bassa di Motorola. Ci stiamo riferendo al nuovo Motorola Moto G62. In particolare, gli utenti potranno acquistarlo con 24 rate mensili. Nello specifico, il costo sarà pari a 3,99 euro al mese per 24 per i già clienti dell’operatore che avranno attiva una delle offerte Special di Vodafone, tra cui Vodafone Bronze e Silver.

Lo smartphone sarà sempre acquistabile a 3,99 euro al mese per 24 mese anche per i nuovi clienti dell’operatore e per i già clienti che decideranno di attivare altre offerte mobile dell’operatore. In entrambi i casi, gli utenti dovranno pagare un eventuale costo di recesso pari a 150 euro. Oltre a questo device, si è da poco aggiunto al catalogo di Vodafone anche il nuovo Xiaomi Redmi A3.

Quest’ultimo, in particolare, sarà ora acquistabile dagli utenti ad un costo di appena 0,99 euro al mese sempre per 24 mesi. Per entrambi gli smartphone, gli utenti dovranno sostenere un anticipo pari a 9,99 euro. In ogni caso, gli utenti potranno scegliere come metodo di pagamento il credito residuo oppure tramite il conto corrente bancario.

Insomma, anche in questo caso gli utenti potranno acquistare diversi smartphone con delle piccole comode rate mensili.