Vodafone SHOW, le Silver fino a 200 GB sono quasi gratis

Alla luce dei suoi ultimi trionfi, Vodafone ha deciso di battere il ferro fin quando è caldo ed ha proposto di nuovo le sue migliori offerte mobili, quelle della linea Silver. L’ultima parte del 2023 è stata testimone di quanto queste soluzioni abbiano colto nel segno. Il gran numero di utenti che Vodafone è riuscita a recuperare è stato l’emblema di una campagna ben condotta e che oggi continua ancora.

Chi desidera avere tutto tra minuti ed SMS e con una grande quantità di giga, deve optare per il gestore primario in Europa. La campagna promozionale va avanti e lo fa a gonfie vele soprattutto grazie ad alcune solizioni: le Silver.

Vodafone, le migliori Silver sono ancora disponibili per pochi euro mensili

Un carico di offerte mobili è disponibile attualmente nel mondo della telefonia in Italia ma a dominare vuole essere ancora una volta Vodafone. L’azienda sta mettendo da parte tante energie per sostenere la sua campagna promozionale, fatta questa volta di due offerte impeccabili.

La prima soluzione tra quelle disponibili si chiama Silver 100 e garantisce mensilmente 100 giga in 4G. Ovviamente non potevano mancare minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. L’altra offerta invece si chiama Silver 150 ed aumenta a 150 giga il corrispettivo per navigare sul web. Anche in questo caso non mancano minuti e messaggi.

Per chi non lo sapesse, c’è anche una grande opportunità per aumentare il corrispettivo dei giga presenti nelle offerte. Vodafone presenta infatti ancora una volta gratis il suo servizio di ricarica automatica SmartPay il quale, oltre a fornire un grande ausilio ogni mese, regala anche 50 giga gratuiti mensilmente.

Vodafone dunque si dimostra ancora una volta il gestore di riferimento se si uniscono determinati aspetti come la qualità, la quantità e la convenienza. Ovviamente non tutti possono scegliere le offerte di questo provider ed infatti sono ristrette solo a chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale.