Google Telefono è l’app predefinita di Mountain View per gestire le comunicazioni che avvengono attraverso chiamate telefoniche. Questa continua a ricevere attenzioni e aggiornamenti, dimostrando l’importanza che Google attribuisce a questa applicazione.

Di recente, Google Telefono ha introdotto una nuova funzionalità che sta suscitando interesse tra gli utenti. Si tratta dell’integrazione delle chiamate provenienti da WhatsApp nella lista delle chiamate ricevute. Ciò significa che le chiamate effettuate tramite l’app di messaggistica istantanea appariranno ora all’interno dell’app Google Telefono, identificate chiaramente con l’indicazione dell’app di provenienza.

Google Telefono: screenshot di un utente rivela la novità

Un utente ha condiviso uno screenshot su una piattaforma di social media, mostrando chiaramente la nuova funzionalità in azione di Google Telefono. Nell’immagine, si possono vedere le chiamate provenienti da WhatsApp contrassegnate insieme alle chiamate tradizionali. Fornendo agli utenti un modo più completo per tenere traccia delle loro comunicazioni.

Al momento, la distribuzione di questa nuova funzionalità sembra essere limitata e potrebbe essere in fase di test o distribuzione graduale.

Non tutti gli utenti potrebbero vederla immediatamente, anche se utilizzano la stessa versione dell’app. Ciò potrebbe essere dovuto a una fase iniziale di test o a un processo di attivazione lato server.

Come aggiornare l’app

Per coloro che desiderano assicurarsi di avere sempre l’ultima versione di Google Telefono, è possibile verificare gli aggiornamenti direttamente dal Google Play Store. In alternativa, è possibile optare per la versione Beta dell’app per testare le nuove funzionalità in anteprima.

Il Programma Beta dell’app offre questa possibilità, consentendo agli utenti di sperimentare le novità prima del rilascio ufficiale.

L’integrazione delle chiamate WhatsApp rappresenta un passo avanti nella gestione delle comunicazioni su smartphone. Questa nuova funzionalità offre agli utenti un modo più completo e organizzato per monitorare le loro chiamate. Consolidando ancora di più il ruolo di Google Telefono come un’applicazione essenziale per la gestione delle comunicazioni. Anche se la sua distribuzione è attualmente limitata, si prevede che diventerà presto disponibile per tutti gli utenti.