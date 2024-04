L’azienda vestita di verde ha deciso di prendere in mano la situazione e ha svelato i suoi piani per rivoluzionare il panorama dei pc da gioco con fattore di forma piccolo, quest’ultima ha infatti deciso di guidare la creazione di un ecosistema da gaming basato proprio su questo fattore di forma completamente nuovo, il tutto sarà guidato dalle sue GPU che vanterà la sigla SFF Enthusiast GeForce.

Il segmento legato a questa tipologia di pc infatti da sempre affascinato tutti i video giocatori grazie al proprio design decisamente compatto, questa popolarità però è stata da sempre frenata dalla mancanza di linee guida standardizzate che hanno lasciato gli appassionati annegare nelle difficoltà legate alla compatibilità delle componenti in circolazione, l’iniziativa di Nvidia Mira a standardizzare queste componenti creando appunto un marchio di compatibilità.

Affrontare tali complessità

Lavorando dunque a stretto contatto con tutti i suoi partner, fra cui spiccano i produttori di schede grafiche custom, progettisti dei vari chassis E produttori delle unità di alimentazioni, l’azienda californiana ha elaborato una serie di linee guida complete concepite appunto per questa tipologia di build, tali linee forniranno le informazioni essenziali per una perfetta integrazione delle componenti in questa tipologia di pc compatti chiarendo ogni dubbio su dimensioni, distanze e altri fattori cruciali.

Nvidia ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Gli appassionati di tutto il mondo scelgono i case Small Form Factor per i loro rig da sogno.

Tuttavia, quando si assembla con le moderne GPU per appassionati, trovare i migliori componenti per una configurazione SFF (Small Form Factor) può essere una sfida.

NVIDIA ha sviluppato delle linee guida sul form factor per aiutare i giocatori a scegliere la migliore GPU GeForce RTX e i migliori componenti per la loro configurazione SFF.

Queste linee guida forniscono le dimensioni e le distanze tra le schede grafiche per appassionati e i telai SFF, creando uno standard per i produttori di AIC e di telai per contribuire a rendere la costruzione di PC da gioco SFF un’esperienza straordinaria“.