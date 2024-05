KIA EV6 2024: restyling con innovazioni tecnologiche e più autonomia

Era da un po’ che non si sentiva parlare della KIA EV6, ma dopo tanta attesa finalmente siamo a conoscenza di maggiori dettagli sul nuovissimo restyling previsto per quest’anno. Grazie alle immagini condivise dall’azienda già sapremo che vedremo un auto ricca di innovazione, che siano all’esterno, all’interno, nella motorizzazione e nella tecnologia.

La nuova KIA EV6 presenta diverse modifiche importanti, per quanto concerne l’esterno, sia nella parte posteriore che anteriore. Troveremo nuovi fari Led che creano un’illuminazione particolare e distintiva. Sono state applicate migliorie anche al paraurti e alla griglia in modo che la vettura ora appaia più contemporanea rispetto al passato. La società ha poi introdotto diverse opzioni di personalizzazione, tra cui la possibilità di scegliere tra cerchi di 19 e 20 pollici.

Le particolarità della KIA EV6 2024 che la rendono futuristica

Come sarà dentro? L’abitacolo della nuova versione della KIA EV6 è molto più tecnologico. A risaltare è lo schermo panoramico curvo che funge sa da quadro digitale che da sistema di infotainment. Il guidatore si troverà davanti un’interfaccia migliorata ed intuitiva. Altre novità che saltano all’occhio sono probabilmente il fantastico volante multifunzione ed il lettore di impronte digitali. Questo ultimo sistema contribuisce nel creare un ambiente futuristico ed altamente avanzato. Il veicolo supporta gli aggiornamenti Over The Air e dona anche nuove funzionalità come lo specchietto retrovisore interno digitale e una versione migliorata dell’Head Up Display.

Grazie a una batteria agli ioni di litio da 84 kWh, inoltre, la nuova KIA EV6 regala all’automobilista un’autonomia di ben 494 chilometri. Anche parlando di tempi di ricarica ci sono cambiamenti con riduzioni evidenti che hanno permesso alla batteria di raggiungere l’80% di carica in soli 18 minuti. L’auto sarà prima disponibile nei concessionari coreani già dal prossimo mese. A quanto sembra il suo prezzo partirà da 37.500 euro. Non si sanno purtroppo i dettagli su un possibile lancio europeo, né i costi che la KIA potrebbe avere nel nostro Paese. Ora dobbiamo solo aspettare. Cosa ne pensate della nuova versione?