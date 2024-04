iPhone 16 senza tasti fisici: rumors dall'Estremo Oriente

Un rumor che proviene direttamente dall’Estremo Oriente riporta una notizia che potrebbe cambiare il design e il funzionamento del prossimi iPhone 16. Lo smartphone Apple che dovrebbe arrivare sul mercato a settembre, potrebbe essere il primo device della casa produttrice a non avere alcun tasto fisico, ma avrebbe invece solo tasti capacitivi. Per ora è solo una delle tante supposizioni sul modello, ma se dovesse essere reale, la Apple raggiungerebbe un nuovo punto di innovazione per i suoi dispositivi mobili.

Secondo una fonte interna all’azienda, la Apple avrebbe infatti effettuato un grosso ordine per un sistema di tasti capacitivi e da ciò hanno intuito il possibile cambio del design per gli iPhone. A quanto pare l’acquisto sarebbe stato fatto presso la Advanced Semiconductor Engineering e comprende un modulo SiP e due componenti Taptic Engine per il feedback tattile con vibrazione.

Arriverà un iPhone senza tasti?

Se questa indiscrezione fosse confermata, non solo il tasto di “Azione” verrebbe sostituito con uno tattile. Accadrebbe lo stesso, però, anche ai tasti di accensione e volume. Ciò significa che entrambi i lati dell’iPhone sarebbero privi di pulsanti “sporgenti”, dando una nuova sensazione quando si maneggia il dispositivo. Per quanto possano generare un certo entusiasmo, voci molto simili erano anche circolate l’anno scorso e la Apple le ha poi smentite. Ora non si sa effettivamente se sia la volta giusta per un cambiamento dello stile degli iPhone.

Il modulo SiP e i due componenti Taptic Engine sarebbero cruciali per questa ipotetica transizione. Senza di essi i tasti fisici non potrebbero essere sostituiti con quelli capacitivi. L’utilizzo del Taptic Engine garantirebbe inoltre un feedback tattile e una vibrazione simile a quelle che gli utenti già conoscono, ma più perfezionata. Ad ora, tale supposizione è l’unica indiscrezione riguardante la possibile scomparsa dei tasti fisici dall’iPhone 16. Finché la stessa Apple non esprimerà il suo parere, smentendo o confermando le voci, tali informazioni vanno prese con le pinze, potrebbero essere fasulle.