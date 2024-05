Con l’evento di presentazione svoltosi la settimana scorsa Apple ha dato uno scossone piuttosto importante al proprio catalogo e soprattutto alla famiglia di iPad, questi ultimi hanno visto l’esordio dei nuovi iPad Air che per la prima volta hanno toccato diagonale da 13“, questi ultimi sono sostanzialmente i vecchi Pro a un prezzo più basso e i nuovi Pro hanno dunque segnato un innalzamento dell’asticella introducendo capacità hardware mai viste per un prodotto di questa categoria, il cambiamento però è avvenuto anche nelle retrovie, scopriamo di cosa si tratta.

Addio ad alcuni vecchi elementi

Sostanzialmente ora iPad base di 10ª generazione costa meno e incredibilmente ha deciso di interrompere la vendita del modello di nona generazione, questa decisione assegnato all’addio definitivo di alcuni elementi abbastanza importanti, stiamo parlando in primis del tasto home, infatti tutti gli iPad venduti da Apple funzionano non più tramite il tasto home bensì tramite una gestione, da notare poi che il Face ID rimane una prerogativa degli iPad Pro mentre Air e base continuano a sfruttare lo scanner biometrico che però questa volta è spostato sul tasto di accensione.

Un altro elemento a cui diremo completamente addio è il design con cornici simmetriche, adesso tutti gli iPad vengono venduti con cornici sottili su tutti e quattro i lati del display, e in ultimo abbiamo l’addio forse più importante, infatti Apple ha chiuso definitivamente il capitolo sul connettore Lightning dal momento che ora tutti gli iPad sfruttano USB C.

Dunque con l’addio di iPad 9 Possiamo dichiarare definitivamente concluso il capitolo Lightning su iPad ma in generale per i nuovi prodotti di Apple, ovviamente quest’ultima dovrà continuare a produrre componentistica compatibile con Lightning dal momento che questo standard è stato utilizzato in tantissimi prodotti, basti pensare infatti che questo connettore è presente sulla 14ª generazione di iPhone che al netto è una delle più recenti in circolazione.