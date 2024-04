CoopVoce costa 9 EURO con 300 GIGA ogni mese

Il gestore virtuale che ha in mano il dominio del mondo della telefonia in questo momento è senza dubbio CoopVoce. L’azienda, con il lancio della sua nuova offerta EXTRA 300 ha ampliato il divario con le concorrenti.

Minuti, SMS e tantissimi giga sono parte integrante di questa nuova soluzione, diventata ad oggi il principale oggetto del desiderio del pubblico. Il costo è accessibile e ci sono anche delle sorprese.

CoopVoce, questa è l’offerta che sta spopolando: si chiama EXTRA 300

Come se non bastassero i tanti contenuti presenti all’interno delle offerte di CoopVoce lanciate nell’ultimo periodo, eccone un’altra pronta a dominare. Questa, che si chiama EXTRA 300, è diventata subito famosa per via della quantità di contenuti e del prezzo di vendita.

Un altro aspetto fondamentale è il regalo che il gestore propone, ma solo a chi riuscirà a fare in tempo a sottoscriverla.

Partendo dai contenuti, è innegabile che questa soluzione di CoopVoce sia una di quelle più appetibili del momento. Offrendo infatti ogni mese minuti senza limiti verso ogni numero, 1000 messaggi verso tutti e soprattutto la cifra di ben 300 giga in 4G, la EXTRA 300 è la promo da battere.

Qualcuno potrebbe pensare che il prezzo di questa straordinaria offerta sia molto elevato vista la mole di contenuti, ma non è così. Ogni mese infatti la nuova EXTRA 300 di CoopVoce costa solo 9,90 €. Non ci sono costi aggiuntivi da pagare e non c’è il pericolo che possa essere rimodulata in futuro. Ricordiamo infatti che il provider di Coop non è sottoposto ad alcuna rimodulazione.

Nel caso in cui tutto ciò non bastasse, CoopVoce permette di avere un regalo, anzi due. Il costo di attivazione non c’è, per cui bisognerebbe pagare solo la prima mensilità per dare il via all’esperienza. Il condizionale è d’obbligo, in quanto anche la prima mensilità è totalmente gratuita siccome ad offrire la ci pensa l’azienda. La EXTRA 300 è disponibile fino al prossimo 30 aprile, per cui bisogna affrettarsi.