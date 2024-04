Per chi non lo sapesse, esiste un software creato dalla community dal nome Tiny11, è un’utility molto nota tra i power user e gli smanettoni che rimuove funzioni superflue e, diciamo, impopolari da Windows 11, snellendo in modo importante il sistema e consentendo dunque un avvio veloce, rapido ottimizzando la configurazione del sistema.

Ora però è arrivata una grossa nvoità, gli sviluppatori hanno rilasciato Tiny11 Builder, l’app “sorella” che invece di occuparsi del sistema operativo installato lavora direttamente sulla sua immagine, va infatti a toccare la ISO eliminando ciò che è superfluo e dunque consentendo un lavoro preventivo e sicuro, l’altra novità è che ora l’app è universale, infatti è in grado di “curare” ogni versione di Windows 11.

Come funziona

Come spiegato dallo sviluppatore, la nuova versione è frutto di quasi un anno di lavoro del team di sviluppo, che ha portato alla sua quasi totale riscrittura, che le consente di lavorare su qualsiasi versione di Windows 11, tutto ciò a detta di NTDEV è merito del passaggio al sistema di scripting PowerShell, laddove prima era un semplice file batch che si basava sul Prompt dei comandi.

La procedura per utilizzare questo software è davvero quanto di più semplice possa esistere, infatti basta scaricare lo script citato, scaricare l’immagine di Windows da trattare e avviarlo, quest’ultimo eliminerà quello che c’è da eliminare e vi restituirà l’ISO corretta e funzionante, snellita e pronta per essere installata sul vostro PC.

Lo sviluppatore spiega che lo script utilizza solo ed unicamente tool ufficiali Microsoft, come DISM (Deployment Image Servicing and Management), come se non bastasse l’unico eseguibile è addirittura firmato da Microsoft, garanzia di sicurezza, se doveste essere interessati a provare questa opzione, vi basterà scaricare lo script dalla pagina GitHUb del processo, ricordate di eseguire PowerShell come amministratore, altrimenti il processo non andrà a buon fine.