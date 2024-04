Samsung Galaxy Tab A9+ è un tablet Android che oggi presenta un prezzo di vendita estremamente scontato, pronto ad avvicinare nuovamente i consumatori all’acquisto, mettendo sin da subito a disposizione una delle cifre più basse che effettivamente si siano mai viste.

Il prodotto viene commercializzato nella sua variante con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (che risulta essere espandibile tramite microSD), a cui comunque aggiungere un buon display da 11 pollici di diagonale, trattasi di TFT LCD, ma anche un buonissimo processore Qualcomm SM6375, che dovrebbe garantire nel complesso discrete prestazioni generali.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i codici sconto Amazon gratis e tutti i migliori prezzi bassi.

Samsung Galaxy Tab A9+: un prezzo da non perdere su Amazon

Con Samsung Galaxy Tab A9+ avete la possibilità di acquistare un tablet di qualità, un prodotto che riesca ad essere estremamente completo sotto molteplici punti di vista, ed allo stesso tempo non costare eccessivamente. La cosa da sapere è proprio questa, infatti il suo prezzo di listino sarebbe di 259 euro, ma nel periodo corrente è scontato di circa 80 euro, fino ad arrivare al valore finale di 182 euro (la riduzione effettiva è del 30%). Se volete acquistarlo, premete questo link.

La versione è quella del 2023, quindi una delle più recenti e di ultima generazione, di base presenta sistema operativo Android 13, con personalizzazione grafica One UI per tablet, ed una batteria che a conti fatti raggiunge i 7040mAh. Un quantitativo più che sufficiente che riesce ad ampliare l’usabilità quotidiana del consumatore, facilitando non poco l’utilizzo a lungo termine.

Sul mercato potete acquistare due colorazioni differenti, per comodità vi abbiamo inserito la Navy. Sempre su Amazon è disponibile anche il modello da 8/128GB, tenete a mente che in questo caso il prezzo sarà effettivamente maggiorato, arrivando a costare di più del dispositivo che vi abbiamo raccontato nell’articolo.