iPhone 16, rumor: i tasti potrebbero essere capacitivi

Sembra passato da poco l’evento di presentazione degli attuali iPhone 15 eppure si avvicina sempre di più la prossima festa Apple. Settembre 2024 sarà il mese in cui verrò scelta la data precisa per il lancio dei nuovi modelli della gamma iPhone 16. Già da tempo si stanno affannando sul web le tante indiscrezioni che ne prevedono il design e le caratteristiche, con qualcosa che ormai sembra dato per certo e qualcosa che invece ha bisogno ancora di conferme.

Tra i rumor che circolano incessantemente, pare sicuro che i nuovi melafonini avranno un nuovo tasto, almeno i modelli Pro. Questo, dedicato alla fotocamera, aprirà una nuova era nel mondo di camera-phone, ma non è la sola novità prevista. Gli iPhone 16 e 16 Plus offriranno nuovi colori e anche un nuovo design sul retro, con la disposizione delle fotocamere in verticale. Al momento però, tornando ai tasti, qualcuno presuppone che Apple potrebbe ufficializzare dei tasti tutt’altro che fisici.

Apple starebbe pensando a dei tasti capacitivi per i suoi iPhone 16 ma sembra improbabile

Le ultime indiscrezioni infatti, come recita la fonte, prevedono la possibilità di avere dei tasti capacitivi sui nuovi iPhone 16. Dall’oriente arrivano nuove voci che aprono uno scenario fino ad ora nascosto. La voce starebbe circolando da quando alcune fonti avrebbero scoperto uno dei recenti ordini di Apple inoltrato ad Advanced Semiconductor Engineering.

Il colosso di Cupertino per i suoi iPhone avrebbe pensato ad un modulo SiP e a due componenti Taptic Engine per un feedback a vibrazione. Proprio questi tasselli risulterebbero quelli necessari a chiudere un puzzle, quello dei tasti capacitivi installati su entrambi i lati dei nuovi smartphone di Apple.

È vero che al momento si tratta solo di un’indiscrezione, ma siccome il momento, seppur lontano, si avvicina, potrebbe esserci un fondo di verità. Tali voci vanno comunque prese con le pinze ed eventualmente bisognerà aspettare delle conferme.