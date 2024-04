Sono da poco terminati i fantastici sconti di Primavera su Xbox Store. Tuttavia, il colosso americano Microsoft propone comunque e con costanza vari sconti ed offerte settimanali per gli utenti. In questi ultimi giorni, in particolare, sono state rese disponibili le nuove offerte e, anche questa volta, gli utenti potranno portarsi a casa svariati titoli di rilievo ad un ottimo prezzo. Come accaduto anche in passato, alcuni di questi videogiochi vengono proposti con uno sconto del 90%.

Xbox Store, arrivano i nuovi sconti settimanali anche fino al 90%

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha reso disponibili i nuovi sconti favolosi su Xbox Store. Come già accennato in apertura, infatti, sono da poco terminati i fantastici sconti della promo Gli Sconti di Primavera. Questo non ha però fermato l’azienda, che ha da poco svelato i nuovi sconti ed offerte.

In particolare, anche questa volta gli utenti avranno letteralmente l’imbarazzo della scelta. Su Xbox Store, infatti, sono disponibili al download tantissimi videogiochi e tutti con degli sconti decisamente interessanti. Come già detto, alcuni di questi videogiochi sono al momento proposti con uno sconto del 90%. Tra questi, c’è ad esempio One Punch Man: A Hero Nobody Knows Deluxe. Quest’ultimo è infatti ora acquistabile ad un costo di 8,49€ grazie allo sconto del 90%.

Ci sono poi alcuni videogiochi proposti sempre con un notevole sconto pari all’85%. Tra questi, citiamo ad esempio i videogiochi Cloudpunk e Dead Island Definitive Edition. Il primo di questi, in particolare, viene proposto su Xbox Store ad un costo di appena 3,74 euro. Il secondo, invece, viene al momento proposto sullo store ad un costo esagerato di soli 2,99 euro.

Si tratta quindi come sempre di occasioni davvero imperdibili per tutti gli amanti del mondo dei videogame. Ricordiamo che questi sono solo alcuni dei titoli in sconto, per questo vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale per non perdervi nessuno sconto.