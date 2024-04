Molto presto anche Xiaomi potrebbe lanciarsi nel mondo dei pieghevoli, il device candidato dovrebbe chiamarsi Xiaomi Mix Flip e avrà un design a conchiglia un po’ come abbiamo visto per il Galaxy Z Flip di Samsung, i rumors in circolazione sono tantissimi e le specifiche tecniche probabili sono abbastanza variegate, ci sono poche certezze, cerchiamo di capire insieme cosa sta per arrivare.

Riguardo al lancio, da info molto vaghe in merito il 2024 ora si parla di Maggio, dapprima in Cina e poi nel resto del mondo con una versione global, sono infatti trapelati due codici modello legati al device: 2405CPX3DG / 2405CPX3DC, rispettivamente per il mercato internazionale e quello cinese.

A sorprendere veramente potrebbe essere il prezzo, si parla infatti di un prezzo di partenza di 636 euro, mai visto per un device pieghevole, guardiamo le specifiche tecniche probabili.

Le probabili specifiche

Processore:

Gli ultimi leaks parlano dell’arrivo del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dopo l’indecisione se usare il Gen 1 o il Gen 2

Memoria:

RAM: 12 GB LPDDR5 e archiviazione fino a 256 GB UFS 3.1/4.0 (non espandibile)

Batteria:

3.800 mAh con supporto a ricarica rapida a 67W

Comunicazione:

5G e WiFi 6E

Bluetooth 5.3

Si vocifera del possibile supporto alla comunicazione satellitare però non ci sono conferme in merito

Fotocamere:

Modulo Leica

Modulo posteriore principale: sensore Light Hunter 800 da 50 MP

Teleobiettivo con zoom 2x: sensore OmniVision OV60A da 60 MP

Probabile Ultragrandangolare da 13 MP

Camera anteriore: sensore OV32B40 da 32 MP

Display:

Schermo pieghevole con design a conchiglia

Densità di pixel di 520 ppi

Diagonale ancora da dichiarare

Queste sono le probabili specifiche del prossimo pieghevole di casa Xiaomi, ovviamente si tratta di leaks e indiscrezioni, per attendere le conferme definitive dovremo attendere l’arrivo della presentazione ufficiale da parte dell’azienda cinese, si tratterebbe certamente di un colpo importante in virtù soprattutto del prezzo che renderebbe il dispositivo super competitivo nel mercato dei pieghevoli.