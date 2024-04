TIM, le novità delle POWER: ci sono fino a 300 GB al mese

Se già in passato avete visto le offerte nuove di TIM, ora c’è qualcosa di diverso. Quello che cambia è sicuramente il prezzo di vendita mensile, che scende ulteriormente per dare battaglia ai gestori rivali.

Il gestore italiano prima era solito lanciare nuove offerte mobili, mentre ora ripropone quelle di un tempo ma con prezzi totalmente modificati. A dimostrarlo in primis è sicuramente la gamma Power, ripiena di giga, minuti e messaggi. Con tre offerte in particolare questa famiglia di promo si sta dimostrando la più capace nel recuperare i vecchi clienti.

TIM, cosa c’è nelle offerte Power: si parte dalla Iron con 6,99 € al mese

Bisognerà fare davvero tanto per battere TIM questa volta, azienda che infatti sta tenendo in mano il pallino del gioco. Il merito è del ritorno della gamma Power che con minuti, SMS e giga monopolizza attualmente il mercato.

Partendo dalla prima offerta, il nome da tenere a mente è Power Iron. Con un prezzo mensile di soli 6,99 € gli utenti possono avere minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e 150 giga in 4G.

L’altra offerta invece si chiama Power Supreme Easy, il cui prezzo tocca i 7,99 € mensili. All’interno è minuti senza limiti e 200 SMS come nella prima offerta ma anche un aumento di giga: qui arrivano a 200 in 4G.

La punta di diamante però si chiama TIM Power Special, ed è speciale per davvero. Con un prezzo di 9,99 € al mese offre ben 300 giga in 5G con minuti senza limiti e 200 SMS.

Queste offerte ovviamente non possono essere sottoscritte da tutti, ma solo da alcuni utenti ben precisi. Iliad ad esempio è quel gestore da cui bisogna provenire per sceglierne una, così come per i gestori virtuali. C’è anche un regalo per tutti gli utenti: il primo mese è offerto totalmente gratis da Tim insieme al costo di attivazione, anch’esso gratuito.