WhatsApp, AGGIORNAMENTO: arriva un filtro per le chat

La volontà di WhatsApp di migliorare quanto già fatto è chiara. La nota applicazione sta facendo di tutto pur di riportare tanti nuovi aggiornamenti con funzionalità interessanti e utili.

Questo è dimostrabile anche dalla novità pronta ad arrivare, quella che porterà un filtro all’elenco delle chat per facilitare gli utenti. Ormai ci siamo, è questione di giorni.

WhatsApp: l’aggiornamento tanto atteso per non perdersi più i messaggi non letti

WhatsApp continua a migliorarsi e lo fa con il nuovo aggiornamento che porta un filtro all’interno dell’elenco delle chat. Esatto, da questo momento in poi sarà possibile selezionare tutte le chat in automatico in base alla tipologia. Chi utilizza la famosa applicazione di messaggistica in genere ha un elenco infinito di conversazioni nel quale mettere ordine. Per trovarne una in particolare spesso passano diversi secondi o minuti interminabili, siccome è scalata in basso.

Questo capita soprattutto con le chat di gruppo che non si utilizzano da molto tempo ed è per tale motivo che WhatsApp ha introdotto un nuovo aggiornamento. Grazie al filtro che comparirà nella parte superiore, ci sarà opportunità di raggruppare le conversazioni per tipologia.

In primo luogo ci saranno i messaggi non letti. In questo modo l’utente potrà evitare di andare alla ricerca di quel messaggio non letto che fa comparire il fastidiosissimo pallino sull’icona di WhatsApp.

C’è poi anche un raggruppamento che riguarda tutte le chat di gruppo, così da includere in un elenco solo ogni gruppo al quale l’utente partecipa. L’altro filtro riguarda tutte le conversazioni e quindi come tutti sono abituati a vedere ormai fin dall’inizio.

Almeno per adesso l’aggiornamento è in fase di test e verrà presto distribuito, ma ci sono da fare ancora alcuni accorgimenti importanti. Al momento tutti gli utenti che utilizzano la versione beta di WhatsApp possono avere un primo assaggio di come funziona il tutto.