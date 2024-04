Con il passare degli anni i dispositivi tecnologici sono notevolmente aumentati nelle case, e quando si hanno molti dispositivi in casa si tende a non pensare all’importanza di introdurre una spina nella presa giusta.

Ad oggi in gran parte delle abitazioni delle persone è facile trovare attaccate alle prese le TV, le console da gaming, i caricabatterie, gli elettrodomestici (di tutti i tipi) e altro ancora. In questi casi è molto importante avere a disposizione molte prese, così da garantire a tutti i device una corretta alimentazione.

A tutti è capitato almeno una volta di non poter attaccare una determinata spina a una presa elettrica. Ma in alcune situazioni bisogna assolutamente evitare di introdurre una presa in determinati punti, perché potrebbe essere rischioso.

Non fare questa cosa con la presa elettrica, rischi veramente grosso

Non inserite mai una schuko Siemens all’interno di una presa bipasso. Per chi non sapesse di cosa si tratta, stiamo parlando della presa schuko o presa tedesca (chiamata così perché era la presa tipica in Germania).

La presa schuko presenta ai lati i contatti per la messa a terra, mentre il bordo evita che gli spinotti non entrino in contatto durante l’inserimento della spina. Parlando invece della bipasso, questa presa è caratterizzata da due fori di diverse dimensioni, da cui deriva il nome, con una comune messa a terra.

Adesso che abbiamo fatto chiarezza sulle due prese, è il momento di spiegarvi perché è meglio evitare di inserire schuko Siemens all’interno bipasso. La prima motivazione è che così facendo si può incombere in un danneggiamento molto serio della presa. Di solito i componenti che si danneggiano di più sono gli alveoli, che sono quelle aeree che ospitano i poli delle spine relative. Tuttavia si possono danneggiare anche gli shutter, che sono i sistemi di protezione che fanno sì che una persona non entri in direttamente in contatto con le parti in tensione.