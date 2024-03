iPad Pro 2024, si potrà scegliere un DISPLAY XDR Pro in configurazione

Sono tantissime le voci che stanno riguardando ultimamente i nuovi iPad Pro che Apple sta per rilasciare. In realtà fino a qualche mese fa non sono sopraggiunte sul web tantissime informazioni in merito ed è per questo che gli utenti adesso si tanno dissetando a sorsi di novità. Sono ormai diverse settimane che si comincia ad intravedere qualche notizia in più riguardo ai nuovi tablet del colosso, che ha intenzione di fare le cose in grande.

Tra tutti gli aggiornamenti che si vedranno all’interno della nuova gamma, sembra che alcune cose siano ormai ben chiare. Apple ha intenzione di lanciare un nuovo iPad Pro da 11″ e un modello da 12,9″. Entrambi avranno a disposizione il miglioramento più atteso in assoluto, ovvero l’introduzione dei display OLED. Qualcuno in realtà attendeva questo upgrade già due anni fa ma ora non ci sono dubbi: sarà questo il vero selling point dei prodotti. Inoltre potrebbe esserci la possibilità, secondo gli ultimi rumor trapelati sul web, di poter scegliere in fase di configurazione un display migliore.

iPad Pro 2024, con la scelta del nuovo display le potenzialità aumentano

Diverse informazioni pervenute ultimamente tramite il web riferiscono che la nuova gamma iPad Pro 2024 potrebbe riservare una sorpresa. Gli utenti potranno infatti scegliere tra due tipi di schermo in fase di acquisto del nuovo tablet di punta di Apple.

In configurazione si potrà optare per un iPad Pro con display dotato di vetro opaco invece che del solito vetro lucido a cui tutti sono abituati. Questo tipo di vetro, appartenente a quello che Apple chiamerebbe Pro Display XDR, è fatto con una nanostruttura che tiene alti i livelli di contrasto minimizzando in maniera significativa i riflessi.

Chiaramente ci sarebbe anche un aumento di prezzo che, stando a quanto si apprende dal web, dovrebbe corrispondere al 20% in più rispetto al listino.